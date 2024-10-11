Dünya Kız Çocukları Günü'nü Kutlayamayan Feyza Altun Ülkemizin Gerçeklerini Yüzümüze Tokat Gibi Çarptı!
Dünya Kız Çocukları Günü'nü Kutlayamayan Feyza Altun Ülkemizin Gerçeklerini Yüzümüze Tokat Gibi Çarptı!
Biliyorsunuz ki bugün Dünya Kız Çocukları Günü. Ancak ülkemizde her gün daha kötüsüyle karşılaştığımız kadın cinayetleri bugünü gönül rahatlığıyla kutlamamıza pek de olanak sunmuyor. Feyza Altun da bugünü kutlayamayanlardan biri oldu. Altun'un paylaşımı ise yürek burktu.
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Biliyorsunuz ki bugün 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü. Ancak birçok yılda olduğu gibi bu yılda da bugünü coşkuyla kutlamak mümkün olmadı.
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Çünkü her gün farklı bir isim duyduğumuz ancak her seferinde aynı acıyı hissettiğimiz kadın cinayetlerinin günden güne artması bu yıl 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutlama değil anma gününe dönüştürdü.
Canice katledilen Ayşenur ve İkbal, istismar sonucu hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebek, cesedi bir çuval içerisinde dere kenarına atılan Narin Güran... Bunlar sadece son birkaç ayda duyduklarımız. Tabii bir de duyamadıklarımız var!
Velhasıl kelam bu yıl da Dünya Kız Çocukları Günü'nü güzel haberler ile değil gencecik yaşlarında yitip giden canları anımsayarak kutladık. Feyza Altun da X hesabından yaptığı paylaşım ile günün anlam ve önemine dikkat çekerek gerçekleri yüzümüze adeta bir tokat gibi çarptı!
Paylaşımına "Bugün Uluslararası Dünya Kız Çocukları günü. Evet bugün, ülkemizde evlilik adı altında istismar edilen (yani tecavüze uğrayan ), aile evlerinde öldürülüp saklanan, kafaları surlardan atılan kız çocuklarının günü." notunu düşen Altun, "Söyleyecek bir şeyim yok" dedi.
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İşte Feyza Altun'un paylaşımı 👇🏻
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