Dünya Kız Çocukları Günü'nü Kutlayamayan Feyza Altun Ülkemizin Gerçeklerini Yüzümüze Tokat Gibi Çarptı!

Biliyorsunuz ki bugün Dünya Kız Çocukları Günü. Ancak ülkemizde her gün daha kötüsüyle karşılaştığımız kadın cinayetleri bugünü gönül rahatlığıyla kutlamamıza pek de olanak sunmuyor. Feyza Altun da bugünü kutlayamayanlardan biri oldu. Altun'un paylaşımı ise yürek burktu.