Hani Engin İzin Vermiyordu? Yüzünde Morluklar Olduğu Söylenen Dilan Polat Yeni Şarkısını Çıkaracağını Duyurdu!
Hani Engin İzin Vermiyordu? Yüzünde Morluklar Olduğu Söylenen Dilan Polat Yeni Şarkısını Çıkaracağını Duyurdu!
Son dönemlerde yüzündeki ve kolundaki morluklarla dikkat çeken Dilan Polat'ın bir süredir Sıla Doğu'nun evinde kalması Engin Polat'la aralarında sorun olduğunu düşündürtmüştü. Geçtiğimiz haftalarda yeni şarkısını Engin Polat izin vermediği için çıkarmayacağını söyleyen Dilan Polat, kararından çabuk vazgeçti.
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Tahliye edildikten sonra sosyal medyayı eskisi gibi kullanmayacağını söylemesine rağmen gün içerisinde onlarca hikaye paylaşan Dilan Polat, sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor biliyorsunuz ki.
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Hatta Engin Polat, eşinin hikayelerinde gözüküp gülüp eğlenmesine rağmen bu durumdan çok hoşnut görünmüyor, sosyal medya kullanıcıları da sık sık "Engin'e ne oldu? Senden soğumuş gibi duruyor" yorumlarında bulunuyordu.
Tüm bu iddialardan sonra Dilan Polat'ın günlerce Sıla Doğu'nun evinde kalması ve ev içerisinde bile güneş gözlüğü takması yeterince dikkat çekmişken bir de Polat'ın yüzünde ve kolunda morluklar görülmesi kullanıcıları iyice meraklandırmıştı.
Bugün Sıla Doğu'nun evinden ayrılarak kendi evine döneceğini söyleyen Polat, geçtiğimiz haftalarda Engin Polat'ın izin vermediğini ve yeni şarkısını çıkarmayacağını söylemesine rağmen yeni şarkısı için stüdyoya gireceğini duyurdu.
Polat'ın bu hamlesi ise Engin Polat ile aralarının bozuk olduğu iddialarını güçlendirirken şarkının Engin Polat' inat olup olmadığını da düşündürttü.
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İşte Dilan Polat'ın paylaşımı 👇🏻
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