Hani Engin İzin Vermiyordu? Yüzünde Morluklar Olduğu Söylenen Dilan Polat Yeni Şarkısını Çıkaracağını Duyurdu!

Son dönemlerde yüzündeki ve kolundaki morluklarla dikkat çeken Dilan Polat'ın bir süredir Sıla Doğu'nun evinde kalması Engin Polat'la aralarında sorun olduğunu düşündürtmüştü. Geçtiğimiz haftalarda yeni şarkısını Engin Polat izin vermediği için çıkarmayacağını söyleyen Dilan Polat, kararından çabuk vazgeçti.