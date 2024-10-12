61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Ödüller Dağıtıldı

'Ülkemizde ilk kez gerçekleşen ve sinema sektörümüz için çok önemli olduğunu düşündüğüm güzel bir haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. Festivalimizin içinde bulunan çalıştayımızda önemli bir karar aldık. Sinema Eser Sahipleri Federasyonu ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde festivalimizde gösterime giren tüm film sahiplerinin telif haklarını ödeyeceğiz. Sinema emekçilerimize hayırlı uğurlu olsun.'

Böcek, bu yıl olduğu gibi gelecek yıl da aynı heyecanla 7-16 Kasım 2025'te Altın Portakal Film Festivali'nin 62'ncisini düzenleyeceklerini vurguladı.