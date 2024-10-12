61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Ödüller Dağıtıldı
61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Ödüller Dağıtıldı
61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda 'En İyi Film Ödülü'nü, Nadim Güç'ün yönettiği 'Mukadderat' kazandı.
En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahipleri 'Ayşe' filmindeki rolüyle Binnur Kaya ile 'Mukadderat' filmindeki rolüyle Nur Sürer oldu.
Binnur Kaya, hayatını sevdiklerine adayan tüm kadınlar adına ödülü almak istediğini belirtirken Nur Sürer, ödülünü Yılmaz Güney için aldığını ifade etti.
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Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen festivalin kapanış ve ödül töreni, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapıldı. Sunuculuğunu Şebnem Dönmez'in yaptığı gece, oyuncu, müzisyen Taner Ölmez'in konseriyle başladı.
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yaptığı konuşmada, sinemanın sadece bir izleyiciyi değil, toplumları, şehirleri, ülkeleri değiştirdiğini, geliştirdiğini söyledi. Festivalin Antalya'nın en büyük marka değerlerinden olduğunu anlatan Böcek, şunları kaydetti:
"Cahide Sonku Ödülü", "Gülizar" filminin kostüm tasarımcısı Yağmur Ergül'e, "En İyi Senaryo Ödülü" "Evcilik" filminin Yönetmeni Ümit Ünal'a, "En İyi Müzik Ödülü" "Balinanın Bilgisi" filminden Serkan Polat, Özgür Alper ve Pınar Bayrak'a, "En İyi Kurgu Ödülü", "Fidan" filminin kurgusunu yapan Melike Kasaplar'a verildi.
En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"nün sahipleri "Ayşe" filmindeki rolüyle Binnur Kaya ile "Mukadderat" filmindeki rolüyle Nur Sürer oldu.
En İyi Erkek Oyuncu Ödülü"nün sahibi Nejat İşler, "Evcilik" filmindeki rolüyle kazandı.
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"En İyi Yönetmen Ödülü"nü, "Ayşe" filminin yönetmeni Necmi Sancak aldı. "En İyi Film Ödülü" Nadim Güç'ün yönettiği "Mukadderat" filmi kazandı.
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