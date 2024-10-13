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Cem Yılmaz Yapay Zekaya Meydan Okudu: "İyi Bir Komedi Filmi Yazamaz!"

Cem Yılmaz Yapay Zekaya Meydan Okudu: "İyi Bir Komedi Filmi Yazamaz!"

Cem Yılmaz
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
13.10.2024 - 22:29

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Erşan Kuneri 2'nin Netflix'te izleyiciyle buluşmasının ardından Sinemori'nin sorularına yanıt verdi. Yılmaz'ın yapay zekaya meydan okuması dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak: https://x.com/sinemori/status/1845509...
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Komedi denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Cem Yılmaz, şu sıralar Erşan Kuneri 2 ile adından söz ettiriyor.

Komedi denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Cem Yılmaz, şu sıralar Erşan Kuneri 2 ile adından söz ettiriyor.

İlk sezonunda olduğu gibi ikinci sezonunda da büyük beğeni toplamayı başaran Cem Yılmaz, Sinemori'nin sorularını yanıtladı.

İlk sezonunda olduğu gibi ikinci sezonunda da büyük beğeni toplamayı başaran Cem Yılmaz, Sinemori'nin sorularını yanıtladı.

Sorulara yalnızca "evet-hayır" diyerek cevap vermek zorunda olan ünlü komedyen, yapay zeka sorusuna verdiği yanıtla şaşırttı.

Sorulara yalnızca "evet-hayır" diyerek cevap vermek zorunda olan ünlü komedyen, yapay zeka sorusuna verdiği yanıtla şaşırttı.

"Yapay zeka bir gün iyi bir komedi filmi yapabilir mi?" sorusuna yapamaz diyen Cem Yılmaz, böylece yapay zekaya meydan okumuş oldu.

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