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Bu Duygusallığı Neye Borçluyuz? Cem Yılmaz, Erşan Kuneri 2'ye Gelen Övgülere Duygu Dolu Teşekkür Etti!

Bu Duygusallığı Neye Borçluyuz? Cem Yılmaz, Erşan Kuneri 2'ye Gelen Övgülere Duygu Dolu Teşekkür Etti!

Cem Yılmaz
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
15.10.2024 - 19:32

Netflix'te ikinci sezonuyla yayınlanan Erşan Kuneri izleyenlerden büyük beğeni toplamıştı. Cem Yılmaz da bu beğeniler karşısında sessiz kalmadı, duygu dolu bir metinle herkese teşekkürlerini iletti!

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Ünlü komedyen Cem Yılmaz yaptığı her işle olduğu gibi Erşan Kuneri 2 ile de konuşulmaya devam ediyor.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz yaptığı her işle olduğu gibi Erşan Kuneri 2 ile de konuşulmaya devam ediyor.

İlk sezonda olduğu gibi ikinci sezonda da büyük beğeni toplayan dizi, izleyenlerden tam not almıştı.

İlk sezonda olduğu gibi ikinci sezonda da büyük beğeni toplayan dizi, izleyenlerden tam not almıştı.

Gelen tüm yorumların ardından Cem Yılmaz da övgüler konusundaki sessizliğini bozdu ve X hesabından içten bir teşekkür metni yayınladı.

Gelen tüm yorumların ardından Cem Yılmaz da övgüler konusundaki sessizliğini bozdu ve X hesabından içten bir teşekkür metni yayınladı.

"Başkası bu kadar övgü duysa vallahi şımarır, delirir" diyen Yılmaz, "Az kimseye nasip olan övgülerle beni ve arkadaşlarımı takdir eden herkese daha güzel işler sözü vererek nice güzellikler diliyorum." diyerek sözlerini noktaladı.

"Başkası bu kadar övgü duysa vallahi şımarır, delirir" diyen Yılmaz, "Az kimseye nasip olan övgülerle beni ve arkadaşlarımı takdir eden herkese daha güzel işler sözü vererek nice güzellikler diliyorum." diyerek sözlerini noktaladı.

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