Trump ve Harris Arasında Nefes Kesen Yarış: ABD Seçimleri Dünyayı Nasıl Etkileyecek?

Başta ABD olmak üzere tüm dünya 5 Kasım’da gerçekleştirilecek başkanlık yarışına kilitlenecek. ABD’de Cumhuriyetçi Donald Trump ve Demokrat Kamala Harris arasında başlayan yarış dünyanın kaderini nasıl değiştirebilir? BBC Uluslararası Haberler Editörü Lyse Doucet bu sorunun yanıtına dair bir yazı kaleme aldı.

Kaynak