Trump ve Harris Arasında Nefes Kesen Yarış: ABD Seçimleri Dünyayı Nasıl Etkileyecek?
Trump ve Harris Arasında Nefes Kesen Yarış: ABD Seçimleri Dünyayı Nasıl Etkileyecek?
Başta ABD olmak üzere tüm dünya 5 Kasım’da gerçekleştirilecek başkanlık yarışına kilitlenecek. ABD’de Cumhuriyetçi Donald Trump ve Demokrat Kamala Harris arasında başlayan yarış dünyanın kaderini nasıl değiştirebilir? BBC Uluslararası Haberler Editörü Lyse Doucet bu sorunun yanıtına dair bir yazı kaleme aldı.
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ABD’de 60'ıncı başkanlık seçimi için geri sayım başladı. 5 Kasım 2024’te gerçekleştirilecek seçim Trump ve Harris arasında gerçekleşecek.
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Cumhuriyetçi Parti’nin adayı Donald Trump ve Demokrat Parti’nin adayı Kamala Harris, ABD başkanlık koltuğu için kıran kıran bir yarış sergiliyor.
Ülke genelinde yapılan son anketlerde Trump ve Harris arasında oy oranı yüzde 48 ile hemen hemen eşit çıktı. Peki ABD seçimleri dünyanın kaderini nasıl değiştirebilir?
BBC Uluslararası Haberler Editörü Lyse Doucet, bu sorunun yanıtını alabilmek için dünyanın yakından takip ettiği seçimler öncesi gözlemcilerle konuştu.
Nato eski Genel Sekreter Yardımcısı Rose Gottemoeller, Donald Trump’ı “Avrupa’nın kabusu” olarak nitelendirdi. Gottemoellere gör'e Trump, NATO ülkelerini askeri harcama hedeflerini tutturmaya zorlama konusunda sert davranacak.
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Ancak Gottemoeller, Harris kazanırsa NATO’nun iyi ellerde olacağını ifade ediyor.
Harris, politikalarını Senato ya da Temsilciler Meclisi ile birlikte yönetecek. İki yasama kurumunun Cumhuriyetçilerin eline geçme ihtimali yüksek.
Harris ya da Trump… Hangi isim seçilirse seçilsin Soğuk Savaş’tan bu yana büyük güçlerin çatışma riskinin en yüksek olduğu dönemde görevde olmuş olacak.
Uluslararası Kriz Grubu’nun Başkanı Comfort Ero, ABD’nin çatışmaları çözme gücünün azaldığını dile getiriyor.
Trump’ın geçmiş başkanlık döneminde yaptığı anlaşmalar İsrail ve birkaç Arap ülkesinde arasındaki ilişkileri normalleştirdi. Filistinlilerin devre dışı bırakıldığı için büyük bir krizin kapıda olduğu belirtiliyor.
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Birleşmiş Milletler’in İnsani İşler ve Acil Yardım Koordinasyonu sorumlu genel sekreter yardımcısı Martin Griffiths, Harris-Biden yönetimine eleştirileri mevcut.
Griffiths, Orta Doğu’da kötüleşen durum konusunda ‘isteksizliği’ örnek gösteriyor. ABD’ye Gazze ve Lübnan’daki savaşlara son vermek için daha çok şey yapması çağrısında bulundu.
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