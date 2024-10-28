ABD Seçimlerine Doğru: Trump’ın Önde Olduğu “Salıncak Eyaletler” Sonucu Belirleyecek!

Demokrat Parti’nin adayı Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Parti’nin adayı Donald Trump’ın yarışacağı ABD seçimleri 5 Kasım’da gerçekleştirilecek. ABD seçimleri için yapılan son anketlerde Kamala Harris önde gözükse de en fazla delegeye ulaşanın başkan olacağı seçimde “salıncak eyaletler” büyük öneme sahip. 7 salıncak eyalette yapılan anketlere göre ise Trump rakibinin 0,9 puan farkla önünde gözüküyor.