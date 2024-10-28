ABD Seçimlerine Doğru: Trump’ın Önde Olduğu “Salıncak Eyaletler” Sonucu Belirleyecek!
ABD Seçimlerine Doğru: Trump’ın Önde Olduğu “Salıncak Eyaletler” Sonucu Belirleyecek!
Demokrat Parti’nin adayı Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Parti’nin adayı Donald Trump’ın yarışacağı ABD seçimleri 5 Kasım’da gerçekleştirilecek. ABD seçimleri için yapılan son anketlerde Kamala Harris önde gözükse de en fazla delegeye ulaşanın başkan olacağı seçimde “salıncak eyaletler” büyük öneme sahip. 7 salıncak eyalette yapılan anketlere göre ise Trump rakibinin 0,9 puan farkla önünde gözüküyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ABD, 5 Kasım’da 60. başkanlık seçimleri için sandık başına gidecek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Seçim önce yapılan anketlerin ortalamasında, Demokrat aday Kamala Harris yüzde 48.8 oy oranına ulaşıyor. Trump’ın ortalaması ise 48.5 olarak hesaplanıyor.
ABD seçimlerinde “salıncak eyalet” olarak adlandırılan Arizona, Pensilvanya, Georgia, Nevada, Michigan, North Carolina ve Wisconsin’de yapılan anketlerde ise Donald Trump önde gözüküyor.
ABD’de en fazla oyu alanın değil en fazla delegeye ulaşanın başkan seçilmesi sebebiyle “salıncak eyaletler” büyük öneme sahip.
Uzmanlar, Trump'ın özellikle Pensilvanya, Georgia, Arizona, Nevada ve North Carolina'da güçlü favori olduğunu ve anketlerde geriye düşmüş olsa da Harris'in halen Michigan ve Wisconsin'de kazanma şansının bulunduğuna işaret ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Wall Street Journal’de yer alan habere göre ise ABD’de birçok yatırımcı seçimi Donald Trump’ın kazanacağını düşünüyor.
Ayrıca bahis şirketleri de başkanlık seçimi için açtıkları bahislerde Trump’ı, Harris’in önünde görüyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın