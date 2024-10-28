Galatasaray - Beşiktaş Maçını Yapay Zekaya Sorduk İlginç Skor Tahminleri Geldi
Galatasaray - Beşiktaş Maçını Yapay Zekaya Sorduk İlginç Skor Tahminleri Geldi
Galatasaray-Beşiktaş derbisine saatler kala bir tahmin de yapay zekadan aldık. İki yapay zeka uygulamasından derbiye dair beklentilerini sorduk ve ilginç sonuçlar aldık.
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Galatasaray ve Beşiktaş 357.kez karşı karşıya geliyor. Heyecanla beklenen derbiyi yapay zekaya sorduk.
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Yapay zeka oyunun olası senaryolarını değerlendirerek verdiği analizde skor tahmini de yaptı. Şaşırtıcı tahminlerin yanı sıra iki takımın durumuna dair de detaylı analizler paylaşıldı.
Chatgpt'ye göre maç başa baş geçecek ve Galatasaray küçük bir farkla kazanacak, bu skor da 2-1 olacak.
Gemini de ligdeki durumları ve son performansları göz önüne alarak kafa kafaya bir maç tahminini tekrar etti ve 2-2 skoru verdi.
Peki dev derbi öncesinde sizin skor tahmininiz ne?
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