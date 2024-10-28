Galatasaray - Beşiktaş Maçını Yapay Zekaya Sorduk İlginç Skor Tahminleri Geldi

Analiz raporu ise şöyle:

Galatasaray, ev sahibi olduğu maçlarda son yıllarda Beşiktaş’a karşı nispeten daha başarılı bir performans sergiliyor.

Geçmiş derbilerde genelde iki takım da gol bulabiliyor, bu yüzden her iki takımın da gol atacağı bir maç olası.

Galatasaray, ev sahibi avantajıyla biraz daha önde görünüyor. Ancak Beşiktaş’ın hücum hattındaki güçlü isimler de skora katkı sağlayabilir. Bu nedenle 2-1'lik bir skor beklenebilir.