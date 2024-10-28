Kerem Aktürkoğlu Şov Yaptı, Portekiz Basını Yere Göğe Sığdıramadı
Kerem Aktürkoğlu Şov Yaptı, Portekiz Basını Yere Göğe Sığdıramadı
Kerem Aktürkoğlu'nun Rio Ave karşısındaki bireysel şovu Portekiz basınını mest etti. Portekiz basını milli oyuncuyu yere göre sığdıramadı ve övgülerle manşetlere taşıdı.
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Kerem Aktürkoğlu'nun Rio Ave karşısındaki hat-trick performansı herkes gibi Portekiz basınını da büyüledi.
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Milli yıldızın performansı manşetleri süslerken gazetelerden tam puan almayı başardı.
O'Jogo: Kerem Aktürkoğlu, Rio Ave karşısında da gollerine devam etti. Da Luz’da hat-trick yapan "Öldürücü Türk"ün sahada birçok destekçisi vardı.
A-Bola: "Kerem'in sihri mi? Hat-trickoğlu'nu çağırın! Türk kanat oyuncusu, Estádio da Luz'u adeta büyüledi ve parlamaya devam ediyor."
Record'un kapağında ise Benfica'nın stadı Da Luz'a gönderme yaparak "Da Luz'un Kralı" yazıldı.
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Record iç sayfalarda da "Hat-Tricktürkoğlu" yazarak, "Gol sihirbazlığı adeta kutsal bir ilaçtı. Kerem Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi yenilgisinin ardından doğru reçeteyi buldu." yorumunu yaptı.
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