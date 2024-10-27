Inter-Juventus Maçında Kenan Yıldız'ın Golleri Tribünleri Ayağa Kaldırdı

Inter'in evinde Juventus ile karşılaştığı maçta gol şov vardı. İlk yarısı 3-2 Inter üstünlüğü ile geçilen maçta Inter ikinci yarıda skoru 4-2'ye getirdi. Oyuna yedek başlayan Kenan ise 62.dakikada oyuna girerek maçın gidişatını tamamen değiştirdi.