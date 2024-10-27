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Inter-Juventus Maçında Kenan Yıldız'ın Golleri Tribünleri Ayağa Kaldırdı

Inter-Juventus Maçında Kenan Yıldız'ın Golleri Tribünleri Ayağa Kaldırdı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
27.10.2024 - 21:41

Inter'in evinde Juventus ile karşılaştığı maçta gol şov vardı. İlk yarısı 3-2 Inter üstünlüğü ile geçilen maçta Inter ikinci yarıda skoru 4-2'ye getirdi. Oyuna yedek başlayan Kenan ise 62.dakikada oyuna girerek maçın gidişatını tamamen değiştirdi.

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Inter'in zirve yarışında karşı karşıya geldiği Juventus maçında gol yağmuru vardı. Geceye damgasını vuran goller ise milli yıldızdan geldi.

Inter'in zirve yarışında karşı karşıya geldiği Juventus maçında gol yağmuru vardı. Geceye damgasını vuran goller ise milli yıldızdan geldi.

Kenan Yıldız maça yedek başladı. Teknik direktör Motta'nın 62.dakikada oyuna aldığı Kenan kısa sürede skora etki etti.

Kenan Yıldız maça yedek başladı. Teknik direktör Motta'nın 62.dakikada oyuna aldığı Kenan kısa sürede skora etki etti.

71.dakikada orta saha yakınlarında aldığı topu sürerek ceza sahasına yaklaşan Kenan yerden sert bir vuruşla skoru 4-3'e getirmeyi başardı.

71.dakikada orta saha yakınlarında aldığı topu sürerek ceza sahasına yaklaşan Kenan yerden sert bir vuruşla skoru 4-3'e getirmeyi başardı.

Kenan Yıldız 84.dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve dev maçta skoru 4-4 yapan imzayı attı.

Kenan Yıldız 84.dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve dev maçta skoru 4-4 yapan imzayı attı.

Kenan Yıldız'ın harika şekilde attığı ilk golü:

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