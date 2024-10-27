Borussia Dortmund Soyunma Odasında Kriz Var: Bazı İsimler Nuri Şahin'i İstemiyor
Borussia Dortmund Soyunma Odasında Kriz Var: Bazı İsimler Nuri Şahin'i İstemiyor
Borussia Dortmund'la art arda mağlubiyetler alan Nuri Şahin için canlı yayında eski futbolcu Hamann tarafından önemli bir iddia ortaya atıldı.
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Deplasmanda Augsburg'a 2-1 yenilen, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e 2-0'dan maç veren Dortmund'da Nuri Şahin tartışılmaya başlandı.
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Nuri Şahin'le ilgili Almanya'nın eski futbolcularından Dietmar Hamann'dan ilginç bir kulis bilgisi geldi.
Hamann'a göre soyunma odasında bazı isimler Nuri Şahin'i istemiyor. Genç teknik direktörün birçok oyuncu taraftından "istenmeyen adam" ilan edildiğini söyleyen Hamann, "Bu onların işi değil" dedi.
Hamann, "Bir iki oyuncunun özellikle bu durumdan faydalanmaya çalıştığını görüyorum ama isim vermeyeceğim" dedi.
Borussia Dortmund sportif direktörü Sebastian Kehl ise Nuri Şahin'le yolları ayırmak gibi bir planları olmadığını basına deklare etti.
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