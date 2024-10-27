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Borussia Dortmund Soyunma Odasında Kriz Var: Bazı İsimler Nuri Şahin'i İstemiyor

Borussia Dortmund Soyunma Odasında Kriz Var: Bazı İsimler Nuri Şahin'i İstemiyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
27.10.2024 - 19:46

Borussia Dortmund'la art arda mağlubiyetler alan Nuri Şahin için canlı yayında eski futbolcu Hamann tarafından önemli bir iddia ortaya atıldı.

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Deplasmanda Augsburg'a 2-1 yenilen, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e 2-0'dan maç veren Dortmund'da Nuri Şahin tartışılmaya başlandı.

Deplasmanda Augsburg'a 2-1 yenilen, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e 2-0'dan maç veren Dortmund'da Nuri Şahin tartışılmaya başlandı.

Nuri Şahin'le ilgili Almanya'nın eski futbolcularından Dietmar Hamann'dan ilginç bir kulis bilgisi geldi.

Nuri Şahin'le ilgili Almanya'nın eski futbolcularından Dietmar Hamann'dan ilginç bir kulis bilgisi geldi.

Hamann'a göre soyunma odasında bazı isimler Nuri Şahin'i istemiyor. Genç teknik direktörün birçok oyuncu taraftından "istenmeyen adam" ilan edildiğini söyleyen Hamann, "Bu onların işi değil" dedi.

Hamann'a göre soyunma odasında bazı isimler Nuri Şahin'i istemiyor. Genç teknik direktörün birçok oyuncu taraftından "istenmeyen adam" ilan edildiğini söyleyen Hamann, "Bu onların işi değil" dedi.

Hamann, "Bir iki oyuncunun özellikle bu durumdan faydalanmaya çalıştığını görüyorum ama isim vermeyeceğim" dedi.

Hamann, "Bir iki oyuncunun özellikle bu durumdan faydalanmaya çalıştığını görüyorum ama isim vermeyeceğim" dedi.

Borussia Dortmund sportif direktörü Sebastian Kehl ise Nuri Şahin'le yolları ayırmak gibi bir planları olmadığını basına deklare etti.

Borussia Dortmund sportif direktörü Sebastian Kehl ise Nuri Şahin'le yolları ayırmak gibi bir planları olmadığını basına deklare etti.

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