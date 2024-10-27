Beşiktaş'ın Olaylı İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda Ahmet Nur Çebi'ye Şok: İbra Edilmedi
Beşiktaş'ın Olaylı İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda Ahmet Nur Çebi'ye Şok: İbra Edilmedi
Beşiktaş Kulübü'nün 2024 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda yapılan ibra oylamasında Ahmet Nur Çebi yönetimi oy çokluğuyla ibra edilmedi.
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Beşiktaş'ta 2024 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı bugün gerçekleşti. Sabah bölümünde sandalyelerin havada uçuştuğu kongrede önemli bir karar çıktı.
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İstanbul Kongre Merkezi'nde devam eden genel kurulda, finansal raporların sunumu ve üyelerin konuşmalarının ardından ibra oylaması yapıldı.
01.06.2023 – 03.12.2023 tarihleri arasında görev yapan Ahmet Nur Çebi yönetimi, yapılan ibra oylamasında idari ve mali bakımlardan oy çokluğuyla ibra edilmedi.
Mevcut başkan Hasan Arat ve yönetimi, Ahmet Nur Çebi’nin ibra edilmemesi yönünde oy kullandı.
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