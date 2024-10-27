Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Beşiktaş
Beşiktaş'ın Olaylı İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda Ahmet Nur Çebi'ye Şok: İbra Edilmedi

Beşiktaş'ın Olaylı İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda Ahmet Nur Çebi'ye Şok: İbra Edilmedi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
27.10.2024 - 18:47

Beşiktaş Kulübü'nün 2024 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda yapılan ibra oylamasında Ahmet Nur Çebi yönetimi oy çokluğuyla ibra edilmedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Beşiktaş'ta 2024 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı bugün gerçekleşti. Sabah bölümünde sandalyelerin havada uçuştuğu kongrede önemli bir karar çıktı.

Beşiktaş'ta 2024 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı bugün gerçekleşti. Sabah bölümünde sandalyelerin havada uçuştuğu kongrede önemli bir karar çıktı.

İstanbul Kongre Merkezi'nde devam eden genel kurulda, finansal raporların sunumu ve üyelerin konuşmalarının ardından ibra oylaması yapıldı.

İstanbul Kongre Merkezi'nde devam eden genel kurulda, finansal raporların sunumu ve üyelerin konuşmalarının ardından ibra oylaması yapıldı.

01.06.2023 – 03.12.2023 tarihleri arasında görev yapan Ahmet Nur Çebi yönetimi, yapılan ibra oylamasında idari ve mali bakımlardan oy çokluğuyla ibra edilmedi.

01.06.2023 – 03.12.2023 tarihleri arasında görev yapan Ahmet Nur Çebi yönetimi, yapılan ibra oylamasında idari ve mali bakımlardan oy çokluğuyla ibra edilmedi.

Mevcut başkan Hasan Arat ve yönetimi, Ahmet Nur Çebi’nin ibra edilmemesi yönünde oy kullandı.

Mevcut başkan Hasan Arat ve yönetimi, Ahmet Nur Çebi’nin ibra edilmemesi yönünde oy kullandı.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın