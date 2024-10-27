Bolivya'nın Eski Lideri Evo Morales'in Aracı Kurşun Yağmuruna Tutuldu
Bolivya'nın Eski Lideri Evo Morales'in Aracı Kurşun Yağmuruna Tutuldu
Bolivya'nın eski başkanı Evo Morales, Pazar günü Cochabamba'da bir radyo röportajına gitmek üzere arabasıyla yola çıktığı sırada silahlı kişilerin saldırısına uğradı.
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Uzun bir süre Bolivya'nın liderliğini yapan ve çeşitli darbe girişimlerine maruz kalan Evo Morales'in aracı kurşunlandı.
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AFP haber ajansının verdiği bilgiye göre Morales'in arabasına kurşun yağdırıldı, 14 kurşun araca isabet etti ve şoförü yaralandı.
Morales saldırının ardından açıklama yaparken, saldırının planlı olduğunu savundu. Morales, ""Geldiğim arabada 14 kurşun deliği var. Bu planlı saldırının tek hedefi beni öldürmekti" dedi.
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