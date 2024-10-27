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Fenerbahçe - Bodrum FK Maçında İlk 11'ler Belli Oldu

Fenerbahçe - Bodrum FK Maçında İlk 11'ler Belli Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
27.10.2024 - 18:05

Süper Lig'de Pazar akşamı Fenerbahçe - Bodrum FK maçıyla tamamlanacak. Maç öncesi ilk 11'ler açıklandı.

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Fenerbahçe'nin Bodrum FK'yı ağırlayacağı maça artık dakikalar kaldı. Jose Mourinho ve İsmet Taşdemir ilk 11'lerini belirledi.

Fenerbahçe'nin Bodrum FK'yı ağırlayacağı maça artık dakikalar kaldı. Jose Mourinho ve İsmet Taşdemir ilk 11'lerini belirledi.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Kostic, İsmail, Amrabat, İrfan Can, Dzeko, Saint-Maximin, En-Nesyri

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Kostic, İsmail, Amrabat, İrfan Can, Dzeko, Saint-Maximin, En-Nesyri

Bodrum FK: Diogo Souza, Cenk, Ajeti, Ali Aytemur, Celutska, Ahmet Aslan, Musah Mohammed, Samet, Suleymanov, Dimitrov, Puşcaş

Bodrum FK: Diogo Souza, Cenk, Ajeti, Ali Aytemur, Celutska, Ahmet Aslan, Musah Mohammed, Samet, Suleymanov, Dimitrov, Puşcaş

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