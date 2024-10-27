Fenerbahçe - Bodrum FK Maçında İlk 11'ler Belli Oldu
Fenerbahçe - Bodrum FK Maçında İlk 11'ler Belli Oldu
Süper Lig'de Pazar akşamı Fenerbahçe - Bodrum FK maçıyla tamamlanacak. Maç öncesi ilk 11'ler açıklandı.
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Fenerbahçe'nin Bodrum FK'yı ağırlayacağı maça artık dakikalar kaldı. Jose Mourinho ve İsmet Taşdemir ilk 11'lerini belirledi.
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Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Kostic, İsmail, Amrabat, İrfan Can, Dzeko, Saint-Maximin, En-Nesyri
Bodrum FK: Diogo Souza, Cenk, Ajeti, Ali Aytemur, Celutska, Ahmet Aslan, Musah Mohammed, Samet, Suleymanov, Dimitrov, Puşcaş
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