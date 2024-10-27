Büyük İddia: Liverpool Real Madrid'de Şans Bulamayan Arda Güler İçin Harekete Geçti

Elfatun-beyazlı kulübünde süre bulmakta sıkıntı çeken Arda Güler hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. El Nacional'in haberine göre, İngiltere Premier Lig devi Liverpool, milli futbolcu için ciddi bir bütçe ayırdı. Real Madrid'de mutsuz olduğunu ifade edilen Arda, kış transfer döneminde takımdan ayrılabilir.