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Büyük İddia: Liverpool Real Madrid'de Şans Bulamayan Arda Güler İçin Harekete Geçti

Büyük İddia: Liverpool Real Madrid'de Şans Bulamayan Arda Güler İçin Harekete Geçti

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Onedio İçerik Editörü
27.10.2024 - 14:57

Elfatun-beyazlı kulübünde süre bulmakta sıkıntı çeken Arda Güler hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. El Nacional'in haberine göre, İngiltere Premier Lig devi Liverpool, milli futbolcu için ciddi bir bütçe ayırdı. Real Madrid'de mutsuz olduğunu ifade edilen Arda, kış transfer döneminde takımdan ayrılabilir.

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Ancelotti, Arda'ya Barcelona'ya karşı da şans vermedi.

Ancelotti, Arda'ya Barcelona'ya karşı da şans vermedi.

LaLiga'nın 11. haftasında El Clasico heyecanı yaşandı. Madrid'in ev sahipliğinde oynanan mücadeleden Barcelona 4-0'lık skorla galip ayrıldı. Şok sonuç, eflatun-beyazlılarda tepkilere neden oldu. Arda Güler'in oyuna dahi alınmaması, Ancelotti'ye yöneltilen eleştirilerin dozunu artırdı.

15 Eylül'de sakatlanan Brahim'i direkt oyuna aldı, milli yıldızı tercih etmedi.

15 Eylül'de sakatlanan Brahim'i direkt oyuna aldı, milli yıldızı tercih etmedi.

Tecrübeli çalıştırıcı, skor 2-0 olduktan sonra 77'de, yaklaşık bir buçuk aydır maç oynamayan Brahim'e şans verdi. Faslı futbolcunun oyuna dahil olduğu dakikada skor, 3-0 oldu.

Tartışma yaratan karar sonrası transfer dedikoduları da artmaya başladı. Liverpool'un genç yetenek için harekete çektiği iddia edildi.

Tartışma yaratan karar sonrası transfer dedikoduları da artmaya başladı. Liverpool'un genç yetenek için harekete çektiği iddia edildi.

İspanyol basınından El Nacional, Arne Slot yönetimindeki İngiliz ekibin, Arda için 70 milyon euro ödemeye hazır olduğunu aktardı. Kırmızılar'ın olası Salah ayrılığı için bu transferi fırsat olarak gördüğünü vurguladı.

İtalyan teknik adamın, sezon başından bu yana Arda'ya şans tanıdığı dakika yalnızca 292. (11 maçta)

İtalyan teknik adamın, sezon başından bu yana Arda'ya şans tanıdığı dakika yalnızca 292. (11 maçta)

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