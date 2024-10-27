Büyük İddia: Liverpool Real Madrid'de Şans Bulamayan Arda Güler İçin Harekete Geçti
Büyük İddia: Liverpool Real Madrid'de Şans Bulamayan Arda Güler İçin Harekete Geçti
Elfatun-beyazlı kulübünde süre bulmakta sıkıntı çeken Arda Güler hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. El Nacional'in haberine göre, İngiltere Premier Lig devi Liverpool, milli futbolcu için ciddi bir bütçe ayırdı. Real Madrid'de mutsuz olduğunu ifade edilen Arda, kış transfer döneminde takımdan ayrılabilir.
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Ancelotti, Arda'ya Barcelona'ya karşı da şans vermedi.
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15 Eylül'de sakatlanan Brahim'i direkt oyuna aldı, milli yıldızı tercih etmedi.
Tartışma yaratan karar sonrası transfer dedikoduları da artmaya başladı. Liverpool'un genç yetenek için harekete çektiği iddia edildi.
İtalyan teknik adamın, sezon başından bu yana Arda'ya şans tanıdığı dakika yalnızca 292. (11 maçta)
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