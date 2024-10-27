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Roberto Mancini'nin Suudi Arabistan Milli Takımı'ndan Alacağı Tazminat Sizi Hayrete Düşürebilir!

Roberto Mancini'nin Suudi Arabistan Milli Takımı'ndan Alacağı Tazminat Sizi Hayrete Düşürebilir!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
27.10.2024 - 08:45

İtalyan futbolunun önemli isimlerinden biri olarak tanınan, hem futbolcu hem de teknik direktör olarak başarılı bir kariyere sahip olan, bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran Roberto Mancini, geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan Milli Takımı'ndaki görevinden alınmıştı. Yıldız çalıştırıcının alacağı tazminat, dudak uçuklattı.

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İngiliz basını, Suudi Arabistan Milli Takımı'ndaki görevine son verilen Roberto Mancini’ye tam 78 milyon euro tazminat ödeneceğini öne sürdü.

İngiliz basını, Suudi Arabistan Milli Takımı'ndaki görevine son verilen Roberto Mancini’ye tam 78 milyon euro tazminat ödeneceğini öne sürdü.

Mirror gazetesine göre, Suudi yetkililer, 59 yaşındaki teknik adama 14 aylık maaşı ve tazminat dahil olmak üzere bu rekor miktarı ödemeye hazırlanıyor.

Geçtiğimiz yıl 21 milyon euro yıllık maaşla 4 senelik sözleşme imzalayan İtalyan çalıştırıcı, son zamanlarda performansıyla eleştirilerin odağındaydı.

Geçtiğimiz yıl 21 milyon euro yıllık maaşla 4 senelik sözleşme imzalayan İtalyan çalıştırıcı, son zamanlarda performansıyla eleştirilerin odağındaydı.

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu’nun bu kararı almasında, takımın Asya Kupası’ndan elenmesi ve Dünya Kupası Elemeleri’nde Japonya ile Avustralya’nın gerisinde kalarak üçüncü sıraya düşmesinin etkili olduğu belirtildi.

Galatsaaray'dan tazminat almayı tercih etmemişti.

Galatsaaray'dan tazminat almayı tercih etmemişti.

Manchester City kariyerinin ardından 2013-2014 sezonunda Galatasaray'ın başına geçen tecrübeli isim, sarı-kırmızılı kulüpten ayrılırken 12.5 milyon euroluk tazminatını “Hak etmedim” diyerek bırakmış, o dönemde Türkiye’de büyük bir saygı kazanmıştı.

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