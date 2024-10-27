Roberto Mancini'nin Suudi Arabistan Milli Takımı'ndan Alacağı Tazminat Sizi Hayrete Düşürebilir!
Roberto Mancini'nin Suudi Arabistan Milli Takımı'ndan Alacağı Tazminat Sizi Hayrete Düşürebilir!
İtalyan futbolunun önemli isimlerinden biri olarak tanınan, hem futbolcu hem de teknik direktör olarak başarılı bir kariyere sahip olan, bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran Roberto Mancini, geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan Milli Takımı'ndaki görevinden alınmıştı. Yıldız çalıştırıcının alacağı tazminat, dudak uçuklattı.
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İngiliz basını, Suudi Arabistan Milli Takımı'ndaki görevine son verilen Roberto Mancini’ye tam 78 milyon euro tazminat ödeneceğini öne sürdü.
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Geçtiğimiz yıl 21 milyon euro yıllık maaşla 4 senelik sözleşme imzalayan İtalyan çalıştırıcı, son zamanlarda performansıyla eleştirilerin odağındaydı.
Galatsaaray'dan tazminat almayı tercih etmemişti.
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