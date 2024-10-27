Roberto Mancini'nin Suudi Arabistan Milli Takımı'ndan Alacağı Tazminat Sizi Hayrete Düşürebilir!

İtalyan futbolunun önemli isimlerinden biri olarak tanınan, hem futbolcu hem de teknik direktör olarak başarılı bir kariyere sahip olan, bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran Roberto Mancini, geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan Milli Takımı'ndaki görevinden alınmıştı. Yıldız çalıştırıcının alacağı tazminat, dudak uçuklattı.