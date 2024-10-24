Manchester City'nin Forveti Erling Haaland'ın Sparta Prag'a Attığı Sıra Dışı Golü Görmelisiniz!
Manchester City'nin Forveti Erling Haaland'ın Sparta Prag'a Attığı Sıra Dışı Golü Görmelisiniz!
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'nin formasını giyen Erling Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde Sparta Prag'a attığı golle spor dünyasının gündemine oturdu. Norveçli futbolcu, yıllar geçse de unutulmayacak bir vuruşla fileleri buldu.
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Manchester City, evinde Sparta Prag ile karşı karşıya geldi.
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Pep Guardiola'nın öğrencileri, mücadeleden 5-0'lık net bir skorla ayrılmayı başardı.
Karşılaşmanın gollerini kaydeden isimler; Foden, Haaland (2), Stones ve Nunes oldu.
Haaland'ın ilk golü, maça damga vurdu. 24 yaşındaki forvet, eşi benzeri görülmemiş bir vuruşla takımının ikinci golünü attı.
Kulüp, mükemmel golü, sosyal medya hesabından "bu dünyadan değil" diyerek paylaştı.
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