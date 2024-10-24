Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Manchester City'nin Forveti Erling Haaland'ın Sparta Prag'a Attığı Sıra Dışı Golü Görmelisiniz!

Manchester City'nin Forveti Erling Haaland'ın Sparta Prag'a Attığı Sıra Dışı Golü Görmelisiniz!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
24.10.2024 - 12:34

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'nin formasını giyen Erling Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde Sparta Prag'a attığı golle spor dünyasının gündemine oturdu. Norveçli futbolcu, yıllar geçse de unutulmayacak bir vuruşla fileleri buldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Manchester City, evinde Sparta Prag ile karşı karşıya geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Manchester City, evinde Sparta Prag ile karşı karşıya geldi.

Pep Guardiola'nın öğrencileri, mücadeleden 5-0'lık net bir skorla ayrılmayı başardı.

Pep Guardiola'nın öğrencileri, mücadeleden 5-0'lık net bir skorla ayrılmayı başardı.

Karşılaşmanın gollerini kaydeden isimler; Foden, Haaland (2), Stones ve Nunes oldu.

Karşılaşmanın gollerini kaydeden isimler; Foden, Haaland (2), Stones ve Nunes oldu.

Haaland'ın ilk golü, maça damga vurdu. 24 yaşındaki forvet, eşi benzeri görülmemiş bir vuruşla takımının ikinci golünü attı.

Haaland'ın ilk golü, maça damga vurdu. 24 yaşındaki forvet, eşi benzeri görülmemiş bir vuruşla takımının ikinci golünü attı.

Kulüp, mükemmel golü, sosyal medya hesabından "bu dünyadan değil" diyerek paylaştı.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
3
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın