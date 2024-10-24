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Yine Yıldızlaştı: Gabriel Sara'nın Performansı Galatasaray Taraftarını Her Geçen Gün Keyiflendiriyor

Yine Yıldızlaştı: Gabriel Sara'nın Performansı Galatasaray Taraftarını Her Geçen Gün Keyiflendiriyor

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
24.10.2024 - 11:36

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde İngiltere Championship ekibi Norwich City'den 18 milyon euro bonservis bedeliyle karosuna kattığı Gabriel Sara, taraftardan tam not aldı. Brezilyalı futbolcu, karşılaşmalardaki etkin oyunuyla kalpleri fethetti.

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Galatasaray Avrupa Ligi'nde Elfsborg'u dört golle geçerken dillerde Gabriel Sara var.

Galatasaray Avrupa Ligi'nde Elfsborg'u dört golle geçerken dillerde Gabriel Sara var.

Turnuvanın ilk iki haftasını bir galibiyet bir beraberlikle kapatan Okan Buruk ve öğrencileri, üçüncü haftada İsveç ekibini 4-3 mağlup ederek sahadan üç puanla ayrılmasını bildi. Gabriel Sara, mücadelenin ardından en çok konuşulan isimlerden biri oldu.

Gol atamasa da asistiyle maça damga vurdu.

Gol atamasa da asistiyle maça damga vurdu.

25 yaşındaki orta saha, 44. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın kaydettiği golün asistini yaptı. 90 dakika sonunda da 8.2 reytingle dikkatleri üzerine çekti.

Sosyal medyada taraftarlardan büyük övgü aldı. 👇

Sosyal medyada taraftarlardan büyük övgü aldı. 👇
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