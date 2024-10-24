Yine Yıldızlaştı: Gabriel Sara'nın Performansı Galatasaray Taraftarını Her Geçen Gün Keyiflendiriyor

Turnuvanın ilk iki haftasını bir galibiyet bir beraberlikle kapatan Okan Buruk ve öğrencileri, üçüncü haftada İsveç ekibini 4-3 mağlup ederek sahadan üç puanla ayrılmasını bildi. Gabriel Sara, mücadelenin ardından en çok konuşulan isimlerden biri oldu.