Yine Yıldızlaştı: Gabriel Sara'nın Performansı Galatasaray Taraftarını Her Geçen Gün Keyiflendiriyor
Yine Yıldızlaştı: Gabriel Sara'nın Performansı Galatasaray Taraftarını Her Geçen Gün Keyiflendiriyor
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde İngiltere Championship ekibi Norwich City'den 18 milyon euro bonservis bedeliyle karosuna kattığı Gabriel Sara, taraftardan tam not aldı. Brezilyalı futbolcu, karşılaşmalardaki etkin oyunuyla kalpleri fethetti.
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Galatasaray Avrupa Ligi'nde Elfsborg'u dört golle geçerken dillerde Gabriel Sara var.
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Gol atamasa da asistiyle maça damga vurdu.
Sosyal medyada taraftarlardan büyük övgü aldı. 👇
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