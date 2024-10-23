Temsilcimiz Galatasaray, İsveç Ekibi Elfsborg'u 4-3 Mağlup Etmeyi Başardı!

Rigas Skola deplasmanına giden Galatasaray, 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı. Bu yüzden bu akşamki maçta 3 puan harici alınacak her sonuç, Galatasaray cephesi için hayal kırıklığı yaratacaktı. Buna izin vermeyen Sarı-Kırmızılılar, Elfsborg karşısında galip gelerek taraftarına güzel bir galibiyet hediye etmiş oldu.