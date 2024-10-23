Temsilcimiz Galatasaray, İsveç Ekibi Elfsborg'u 4-3 Mağlup Etmeyi Başardı!
Temsilcimiz Galatasaray, İsveç Ekibi Elfsborg'u 4-3 Mağlup Etmeyi Başardı!
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında karşılaştığı Elfsborg'u 4-3 mağlup etmeyi başararak puanını 7'ye yükseltti.
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UEFA Avrupa Ligi'nde bir önceki maçta Rigas'a konuk olan Galatasaray, buradan şok bir beraberlik almış ve Elfsborg karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıkmıştı.
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Bu akşam RAMS Park'ta İsveç temsilcisi Elfsborg'u ağırlayan Galatasaray, sürprize yer vermeyerek rakibini 4-3'lük skorla geçmeyi bildi.
Sıradaki maç: Beşiktaş derbisi
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