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Temsilcimiz Galatasaray, İsveç Ekibi Elfsborg'u 4-3 Mağlup Etmeyi Başardı!

Temsilcimiz Galatasaray, İsveç Ekibi Elfsborg'u 4-3 Mağlup Etmeyi Başardı!

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
23.10.2024 - 19:25

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında karşılaştığı Elfsborg'u 4-3 mağlup etmeyi başararak puanını 7'ye yükseltti.

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UEFA Avrupa Ligi'nde bir önceki maçta Rigas'a konuk olan Galatasaray, buradan şok bir beraberlik almış ve Elfsborg karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıkmıştı.

UEFA Avrupa Ligi'nde bir önceki maçta Rigas'a konuk olan Galatasaray, buradan şok bir beraberlik almış ve Elfsborg karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıkmıştı.

Rigas Skola deplasmanına giden Galatasaray, 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı. Bu yüzden bu akşamki maçta 3 puan harici alınacak her sonuç, Galatasaray cephesi için hayal kırıklığı yaratacaktı. Buna izin vermeyen Sarı-Kırmızılılar, Elfsborg karşısında galip gelerek taraftarına güzel bir galibiyet hediye etmiş oldu.

Bu akşam RAMS Park'ta İsveç temsilcisi Elfsborg'u ağırlayan Galatasaray, sürprize yer vermeyerek rakibini 4-3'lük skorla geçmeyi bildi.

Bu akşam RAMS Park'ta İsveç temsilcisi Elfsborg'u ağırlayan Galatasaray, sürprize yer vermeyerek rakibini 4-3'lük skorla geçmeyi bildi.

Galatasaray'a galibiyeti getiren goller 28. dakikada Icardi, 39. dakikada Pettersson (kendi kalesine), 44. dakikada Barış Alper Yılmaz ve 83. dakikada Yunus Akgün'den geldi.

Sıradaki maç: Beşiktaş derbisi

Sıradaki maç: Beşiktaş derbisi

Elfsborg sınavını başarıyla atlatan Sarı-Kırmızılı ekibin sıradaki maçı Beşiktaş'la olacak. İstanbul derbisine sahne olacak mücadele, 28 Ekim Pazartesi günü RAMS Park'ta oynanacak.

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