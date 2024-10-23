Jose Mourinho'nun Söyledikleri Gündem Oldu: ''Gazeteleri Okuyacağım, Uzmanlar Ne Diyorsa Onu Yapacağım''
Jose Mourinho'nun Söyledikleri Gündem Oldu: ''Gazeteleri Okuyacağım, Uzmanlar Ne Diyorsa Onu Yapacağım''
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında yarın İngiliz ekibi Manchester United'ı Kadıköy'de ağırlayacak. Karşılaşma öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho açıklamalarda bulunurken, Portekizli teknik adamın, ''Nasıl bir oyun planıyla maça çıkacaksınız?'' sorusuna verdiği cevap gündem oldu.
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Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın saat 22.00'de Manchester United'ı konuk edecek.
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Son dönemlerin tartışılan ismi Jose Mourinho, dev mücadele öncesi yaptığı açıklamalarla yine gündeme oturdu.
Portekizli teknik adama, ''Manchester United maçına nasıl bir oyun planıyla çıkacaksınız?'' sorusu soruldu. Mourinho ise bu soruya, ''Gazeteleri okuyacağım, televizyonları izleyeceğim ve uzmanlar ne diyorsa onu yapacağım.'' diyerek cevap verdi.
"Sezon başı yapılan transferlere rağmen Fenerbahçe geçen sezona göre daha yavaş oynuyor. Ne söylemek istersiniz?" sorusuna da kısa bir yanıt veren Mourinho, "Sizin düşünceniz bu, saygı duyuyorum." demekle yetindi.
Son olarak, herkesin UEFA Avrupa Ligi'nde yeni formatı anlamaya çalıştığını dile getiren Mourinho, Manchester United ve Tottenham'ın bu turnuvanın favorisi olduğunu söyledi.
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