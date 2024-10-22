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Volkan Demirel, Manchester United Maçı Öncesi Geçmişi Hatırlattı

Volkan Demirel, Manchester United Maçı Öncesi Geçmişi Hatırlattı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
22.10.2024 - 16:26

Volkan Demirel, asistanaliz kanalında Manchester United maçı öncesi yorumlarda bulundu. Tecrübeli isim bu tarz maçların camialar adına büyük şans olduğunu dile getirdi.

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Volkan Demirel, uzun yıllar Fenerbahçe forması giydiği dönemlerde oynadığı Manchester United maçları üzerinden değerlendirmelerde bulundu.

Volkan Demirel, uzun yıllar Fenerbahçe forması giydiği dönemlerde oynadığı Manchester United maçları üzerinden değerlendirmelerde bulundu.

Daha önce kendisinin de bu maçları oynadığını söyleyen Demirel, "Manchester maçı büyük şans. İsim olarak büyük bir takım ve daha önce sen bu takımı yenebilmişsin" dedi.

Daha önce kendisinin de bu maçları oynadığını söyleyen Demirel, "Manchester maçı büyük şans. İsim olarak büyük bir takım ve daha önce sen bu takımı yenebilmişsin" dedi.

Volkan Demirel, "2-1'lik , 3-0'lık Manchester United galibiyetleri var. Genlerimizde bu var. Manchester United'ı yenebiliyoruz." açıklaması yaptı.

Volkan Demirel, "2-1'lik , 3-0'lık Manchester United galibiyetleri var. Genlerimizde bu var. Manchester United'ı yenebiliyoruz." açıklaması yaptı.

Manchester United'ın zor günlerden geçtiğini söyleyen Volkan Demirel, "Bu maç bir şans, eğer Fenerbahçe yenerse rüzgar değişebilir" dedi.

Manchester United'ın zor günlerden geçtiğini söyleyen Volkan Demirel, "Bu maç bir şans, eğer Fenerbahçe yenerse rüzgar değişebilir" dedi.

"Baskı olmasını istemem ama buna camianın gerçekten ihtiyacı var" diyen Volkan Demirel, "Güzel oyun değil ama iyi bir skorla bu havayı artıya çevirebilirler" dedi.

"Baskı olmasını istemem ama buna camianın gerçekten ihtiyacı var" diyen Volkan Demirel, "Güzel oyun değil ama iyi bir skorla bu havayı artıya çevirebilirler" dedi.

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