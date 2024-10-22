Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton Performansı İngilizleri Hayran Bıraktı
Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton Performansı İngilizleri Hayran Bıraktı
Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den İngiltere Premier Lig takımı Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig'e yavaş yavaş adapte olmaya başlıyor.
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Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton, geçtiğimiz hafta sonu Newcastle United'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti. Ferdi'nin performansı ise göz doldurdu.
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Millî yıldız Ferdi Kadıoğlu, Brighton'da son dönemde ilk 11'deki yerini sağlamlaştırdı. Kadıoğlu, Brighton'ın son 3 Premier Lig maçında da ilk 11'de sahaya çıktı.
Ferdi Kadıoğlu, bu sezon Brighton formasıyla tüm kulvarlarda toplamda beş maça çıktı. Yıldız oyuncu, bu beş karşılaşmada 1 gol kaydederken toplamda 236 dakika sahada kaldı.
Brighton da son maçın ardından milli yıldızın ısı haritasını paylaşarak futbolcuyu övdü.
Taraftarlardan büyük övgü alan bu paylaşımda Ferdi'nin yetenekleriyle ilgili yorumlar yapıldı.
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