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Milli Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu İçin Transfer Söylentileri Başladı

Milli Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu İçin Transfer Söylentileri Başladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
22.10.2024 - 13:59

Inter ve milli takımdaki performansıyla dikkatleri çeken Hakan Çalhanoğlu'nu Avrupa devleri de yakından izliyor. İtalyan basını sezon sonunda milli yıldızın İnter'den ayrılabileceğini yazdı.

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Inter'de ve A Milli Takım'daki performansıyla Avrupa'nın en dikkat çeken oyuncularından biri haline gelen Hakan Çalhanoğlu'na bir Avrupa devi talip oldu.

Inter'de ve A Milli Takım'daki performansıyla Avrupa'nın en dikkat çeken oyuncularından biri haline gelen Hakan Çalhanoğlu'na bir Avrupa devi talip oldu.

İtalyan basınından TuttoMercatoWeb'in haberine göre, Almanya'nın Bundesliga takımlarından Bayern Münih'in, Hakan Çalhanoğlu'nu transfer etmeyi istediği belirtildi.

İtalyan basınından TuttoMercatoWeb'in haberine göre, Almanya'nın Bundesliga takımlarından Bayern Münih'in, Hakan Çalhanoğlu'nu transfer etmeyi istediği belirtildi.

Haberin detaylarında, Hakan Çalhanoğlu'nun takımda mutlu olduğu ve ayrılmayı düşünmediği belirtilse de, iyi bir teklif gelmesi durumunda fikrinin değişebileceği vurgulandı.

Haberin detaylarında, Hakan Çalhanoğlu'nun takımda mutlu olduğu ve ayrılmayı düşünmediği belirtilse de, iyi bir teklif gelmesi durumunda fikrinin değişebileceği vurgulandı.

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