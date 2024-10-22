Galatasaray Kalecisi Günay Güvenç, Osimhen'le Yedek Kulübesi'nde Yaptıkları Sohbeti Anlattı
Galatasaray Kalecisi Günay Güvenç, Osimhen'le Yedek Kulübesi'nde Yaptıkları Sohbeti Anlattı
Galatasaray'ın yarın Elfsborg ile karşılaşacağı maç öncesi Okan Buruk ve Günay Güvenç basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Günay'a Osimhen'in golü neden kendisiyle kutladığı yönünde soruya verdiği cevap ise şaşırttı.
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Osimhen, Antalyaspor ağlarına gönderdiği şık golden sonra sevincini yedek kaleci Günay Güvenç'le kutladı.
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Basın mensupları tecrübeli kaleciye bu sevincin anlamını sordu. Günay ise esprili bir şekilde konuşmaya başladı.
Günay, "Ben hocaya gidiyor sandım üzerime alınmadım" derken, Okan Buruk da "Ben de bana geliyor sandım, doğum günümü kutlayacak herhalde dedim" diyerek toplantıda samimi anların yaşanmasına neden oldu.
Günay daha sonra "Osimhen kulübede bana çok şey soruyor. Atatürk'ü sordu bana, ben de ona Atatürk'ü anlattım. İstiklal marşımızı anlattım, bizim ülkemize karşı çok açık, aramızda böyle bir bağ oluştu" dedi.
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