Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Galatasaray Kalecisi Günay Güvenç, Osimhen'le Yedek Kulübesi'nde Yaptıkları Sohbeti Anlattı

Galatasaray Kalecisi Günay Güvenç, Osimhen'le Yedek Kulübesi'nde Yaptıkları Sohbeti Anlattı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
22.10.2024 - 12:29

Galatasaray'ın yarın Elfsborg ile karşılaşacağı maç öncesi Okan Buruk ve Günay Güvenç basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Günay'a Osimhen'in golü neden kendisiyle kutladığı yönünde soruya verdiği cevap ise şaşırttı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Osimhen, Antalyaspor ağlarına gönderdiği şık golden sonra sevincini yedek kaleci Günay Güvenç'le kutladı.

Osimhen, Antalyaspor ağlarına gönderdiği şık golden sonra sevincini yedek kaleci Günay Güvenç'le kutladı.

Basın mensupları tecrübeli kaleciye bu sevincin anlamını sordu. Günay ise esprili bir şekilde konuşmaya başladı.

Basın mensupları tecrübeli kaleciye bu sevincin anlamını sordu. Günay ise esprili bir şekilde konuşmaya başladı.

Günay, "Ben hocaya gidiyor sandım üzerime alınmadım" derken, Okan Buruk da "Ben de bana geliyor sandım, doğum günümü kutlayacak herhalde dedim" diyerek toplantıda samimi anların yaşanmasına neden oldu.

Günay, "Ben hocaya gidiyor sandım üzerime alınmadım" derken, Okan Buruk da "Ben de bana geliyor sandım, doğum günümü kutlayacak herhalde dedim" diyerek toplantıda samimi anların yaşanmasına neden oldu.

Günay daha sonra "Osimhen kulübede bana çok şey soruyor. Atatürk'ü sordu bana, ben de ona Atatürk'ü anlattım. İstiklal marşımızı anlattım, bizim ülkemize karşı çok açık, aramızda böyle bir bağ oluştu" dedi.

Günay daha sonra "Osimhen kulübede bana çok şey soruyor. Atatürk'ü sordu bana, ben de ona Atatürk'ü anlattım. İstiklal marşımızı anlattım, bizim ülkemize karşı çok açık, aramızda böyle bir bağ oluştu" dedi.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın