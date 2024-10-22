Galatasaray Kalecisi Günay Güvenç, Osimhen'le Yedek Kulübesi'nde Yaptıkları Sohbeti Anlattı

Galatasaray'ın yarın Elfsborg ile karşılaşacağı maç öncesi Okan Buruk ve Günay Güvenç basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Günay'a Osimhen'in golü neden kendisiyle kutladığı yönünde soruya verdiği cevap ise şaşırttı.