Lyon ve Galatasaray Maçları Öncesinde Beşiktaş Kalecilerinin Sakatlığı Kriz Yarattı: Kale Göktuğ Baytekin'de!
Lyon ve Galatasaray Maçları Öncesinde Beşiktaş Kalecilerinin Sakatlığı Kriz Yarattı: Kale Göktuğ Baytekin'de!
Süper Lig temsilcisi Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde Lyon ile oynayacağı karşılaşmada, Mert Günok ve Ersin Destanoğlu sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.
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Mert Günok'un artan performansının ardından gelen sakatlık haberi ve bir süredir sakat olan Ersin Destanoğlu'nun yokluğu Beşiktaşlıları düşündürüyor.
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Beşiktaş'ın Konyaspor'u 2-0 yendiği maçta başarılı kurtarışlarıyla dikkat çeken ve maç sonunda sakatlandığı öğrenilen Mert Günok'un Lyon ve Galatasaray maçlarında oynayamayacağı öğrenildi.
Ersin ise sakatlığı sebebiyle son iki maçta kadroya dahi giremiyor. Ersin'in tedavilerine devam edilirken onun da Lyon maçına yetişmesinin zor olduğu düşünülüyor.
TRT Spor'un haberine göre, Lyon maçında Mert Günok ve Ersin Destanoğlu'ndan yoksun olacak Beşiktaş'ta kaleyi 19 yaşındaki Göktuğ Baytekin koruyacak.
2004 doğumlu genç file bekçisi Göktuğ Baytekin, geçen yıl A Takım'a yükselme başarısı gösterdi ancak henüz profesyonel bir maçta siyah-beyazlı forma ile sahaya çıkmadı.
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Bir dönem Beylikdüzü'nde de forma giyen 1.86 boyundaki genç kaleci, sırasıyla Beşiktaş U17 ve U19 takımlarında mücadele etti. Ayrıca, milli takımın U19 kadrosunda 45 dakika süre aldı.
Mert ve Ersin'in yetişmemesi durumunda Beşiktaş adına iki dev maçta kaleyi 19 yaşındaki genç kaleci koruyacak.
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