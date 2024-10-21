Nevzat Aydın ve Oğlu Liverpool - Chelsea Maçının Devre Arasında David James'e Penaltı Attı
Nevzat Aydın ve Oğlu Liverpool - Chelsea Maçının Devre Arasında David James'e Penaltı Attı
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Arne Slot yönetiminde sezona iyi başlayan Liverpool, Chelsea'yi 2-1'lik skorla mağlup ederek ilk 8 haftada 7. galibiyetini aldı ve zirvedeki yerini korudu.
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İlk 45 dakika 1-0 Liverpool üstünlüğü ile noktalanırken stadyumda bir etkinlik gerçekleştirildi. Karşılaşmanın devre arasında Liverpool'un eski file bekçisi David James, kaleye geçti.
Bazı taraftarlar, 572 maçla ligin en çok forma giyen futbolcusuna penaltı attı.
Penaltıyı atan taraftarlardan biri Nevzat Aydın'ın oğluydu. James, vuruşları kurtardı.
Bu görüntülerin ardından topun başına Aydın geçti.
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Gol attığı anları "İntikamını aldım." diyerek paylaştı.
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