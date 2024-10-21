Real Madrid'in Önündeki Dört Maç Arda Güler'in Gelecek Kararında Etkili Olacak!
Real Madrid'in Önündeki Dört Maç Arda Güler'in Gelecek Kararında Etkili Olacak!
Real Madrid'de Teknik Direktör Ancelotti'nin Arda'ya şans vermemesi İspanya'da gündemden düşmüyor. Milli futbolcunun ilerleyen süreçte de süre almasının oldukça zor olduğu, geleceği için ayrılmayı düşündüğü vurgulandı.
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Yedek kulübesine hapsolmuştu.
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Milli ara sonrası ilk maçta da forma giymedi.
Ayrılık ihtimali her geçen gün artmaya başladı.
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