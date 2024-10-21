Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Real Madrid'in Önündeki Dört Maç Arda Güler'in Gelecek Kararında Etkili Olacak!

Real Madrid'in Önündeki Dört Maç Arda Güler'in Gelecek Kararında Etkili Olacak!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
21.10.2024 - 21:19

Real Madrid'de Teknik Direktör Ancelotti'nin Arda'ya şans vermemesi İspanya'da gündemden düşmüyor. Milli futbolcunun ilerleyen süreçte de süre almasının oldukça zor olduğu, geleceği için ayrılmayı düşündüğü vurgulandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Yedek kulübesine hapsolmuştu.

Yedek kulübesine hapsolmuştu.

Arda Güler, eflatun-beyazlı kulüpte üst üste yaşanan sakatlıklar sebebiyle sezon başında karşılaşmalara ilk 11'de başlasa da zamanla oyuncuların takıma dönüşüyle süre bulamaz olmuştu. Hatta bu sebepten milli futbolcunun Ancelotti ile tartışma yaşadığı iddia edilmişti.

Milli ara sonrası ilk maçta da forma giymedi.

Milli ara sonrası ilk maçta da forma giymedi.

Tercihleri sebebiyle ülkede gündem olan Ancelotti, La Liga'nın 10. haftasında Celta Vigo'ya konuk olmuştu. Mücadele, 2-1 Madrid lehine sonuçlansa da İtalyan teknik adam, fırsatı olmasına rağmen Arda'ya hiç süre vermemişti. Kararı, 90 dakika sonrasında hem Türkiye'de hem de İspanya'da taraftarların tepkisini çekmişti.

Ayrılık ihtimali her geçen gün artmaya başladı.

Ayrılık ihtimali her geçen gün artmaya başladı.

Mundo Deportivo'da yer alan haberde; Arda'nın gelecek dört maçta da forma giyme ihtimalinin neredeyse sıfır olduğu, bu sebeple milli futbolcunun kesin ayrılık kararı vermeye de yakın olduğu belirtildi. Geçtiğimiz günlerde yine İspanya basınında Arda'nın kış transfer döneminde takımdan kiralık olarak gideceği iddia edilmişti.

Eflatun-beyazlıların sıradaki dört maçı: Dortmund, Barça, Valencia (D) , Milan

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın