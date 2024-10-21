Real Madrid'in Önündeki Dört Maç Arda Güler'in Gelecek Kararında Etkili Olacak!

Tercihleri sebebiyle ülkede gündem olan Ancelotti, La Liga'nın 10. haftasında Celta Vigo'ya konuk olmuştu. Mücadele, 2-1 Madrid lehine sonuçlansa da İtalyan teknik adam, fırsatı olmasına rağmen Arda'ya hiç süre vermemişti. Kararı, 90 dakika sonrasında hem Türkiye'de hem de İspanya'da taraftarların tepkisini çekmişti.