Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Fenerbahçe İsmail Kartal'a Haksızlık mı Etti? Mourinho'nun Performansı Geçen Seneye Kıyasla Ekside

Fenerbahçe İsmail Kartal'a Haksızlık mı Etti? Mourinho'nun Performansı Geçen Seneye Kıyasla Ekside

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
22.10.2024 - 00:14

Fenerbahçe'nin kendisinden tarihi başarılar beklediği Mourinho, sarı-lacivertli kulüpteki kariyerine iyi başlayamadı. Dünyaca ünlü Portekizli teknik adamın şu ana kadarki performansı, geçtiğimiz sezon takımın başında bulunan İsmail Kartal'ın yanına bile yaklaşamadı. (TransferMarkt)

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Jose Mourinho, büyük umutlarla göreve getirilmişti. Beklenen çıkış yakalanamadı.

Jose Mourinho, büyük umutlarla göreve getirilmişti. Beklenen çıkış yakalanamadı.

2023-2024 sezonunu İsmail Kartal'la kapan Fenerbahçe, şampiyonluk gelmeyince çareyi hoca değişikliğinde bulmuştu. Aziz Yıldırım'ı sandıkta yenen Ali Koç, takımı Mourinho'ya emanet etmişti. Portekizli çalıştırıcı ve sarı-lacivertli yöneticiler, gelecek adına oldukça iddialı sözler sarf etse de Şampiyonlar Ligi'nden elenme, ezeli rakip Galatasaray'la puan farkının açılması, 'istifa' seslerini beraberinde getirdi.

Gözler, İsmail Kartal'ı aramaya başladı.

Gözler, İsmail Kartal'ı aramaya başladı.

Sarı-lacivertli takım, şu an herhangi bir kulübü çalıştırmayan 63 yaşındaki teknik adamla geçtiğimiz sezon ilk 14 resmi maçının tamamını kazanmıştı. Kartal önderliğinde ortaya koyulan hücum performansı da taraftarlardan tam not almıştı.

Aradaki fark çok büyük.

Aradaki fark çok büyük.

Mourinho’nun Fenerbahçe’si ise ilk 14 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak, 2 puan ortalamasını tutturdu. Yaşanılan puan kayıpları, Kanarya'yı zirveden bir hayli uzaklaştırdı. Yeni transferlerden gelmesi beklenen katkı da eksik kaldı.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın