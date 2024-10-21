Fenerbahçe İsmail Kartal'a Haksızlık mı Etti? Mourinho'nun Performansı Geçen Seneye Kıyasla Ekside

Sarı-lacivertli takım, şu an herhangi bir kulübü çalıştırmayan 63 yaşındaki teknik adamla geçtiğimiz sezon ilk 14 resmi maçının tamamını kazanmıştı. Kartal önderliğinde ortaya koyulan hücum performansı da taraftarlardan tam not almıştı.