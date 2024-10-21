Fenerbahçe İsmail Kartal'a Haksızlık mı Etti? Mourinho'nun Performansı Geçen Seneye Kıyasla Ekside
Fenerbahçe İsmail Kartal'a Haksızlık mı Etti? Mourinho'nun Performansı Geçen Seneye Kıyasla Ekside
Fenerbahçe'nin kendisinden tarihi başarılar beklediği Mourinho, sarı-lacivertli kulüpteki kariyerine iyi başlayamadı. Dünyaca ünlü Portekizli teknik adamın şu ana kadarki performansı, geçtiğimiz sezon takımın başında bulunan İsmail Kartal'ın yanına bile yaklaşamadı. (TransferMarkt)
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Jose Mourinho, büyük umutlarla göreve getirilmişti. Beklenen çıkış yakalanamadı.
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Gözler, İsmail Kartal'ı aramaya başladı.
Aradaki fark çok büyük.
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