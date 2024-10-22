Alperen Şengün, Houston Rockets ile İmzaladığı Sözleşmeyle Tarihe Geçti

NBA'de ülkemizi başarıyla temsil eden yıldız oyuncu Alperen Şengün, bir süredir devam eden kontrat görüşmeleri sonucunda takımı Houston Rockets ile anlaşmaya vardı. Türk spor tarihine geçen bu yeni sözleşme, 5 yıllık bir süreyi kapsıyor ve Alperen'in alacağı astronomik ücret dikkat çekiyor.