Alperen Şengün, Houston Rockets ile İmzaladığı Sözleşmeyle Tarihe Geçti
Alperen Şengün, Houston Rockets ile İmzaladığı Sözleşmeyle Tarihe Geçti
NBA'de ülkemizi başarıyla temsil eden yıldız oyuncu Alperen Şengün, bir süredir devam eden kontrat görüşmeleri sonucunda takımı Houston Rockets ile anlaşmaya vardı. Türk spor tarihine geçen bu yeni sözleşme, 5 yıllık bir süreyi kapsıyor ve Alperen'in alacağı astronomik ücret dikkat çekiyor.
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NBA takımlarından Houston Rockets'ta forma giyen Alperen Şengün'ün yeni sözleşme durumu, görüşmelerin ardından netlik kazandı.
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Çaylak sözleşmesi bu yıl son bulan yıldız oyuncu için Houston'ın kararı merakla bekleniyordu. Houston transfer söylentilerine astronomik rakamlı bir sözleşmeyle karşılık verdi.
Alperen Şengün'ün menajeri, ESPN'den Bobby Marks'a yaptığı açıklamada, taraflar arasında anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Houston Rockets, Alperen Şengün ile 5 yıllık 185 milyon dolar değerinde bir anlaşma sağlayarak Türk spor tarihine geçen bir kontrata imza attı.
Milli yıldızımız Alperen Şengün, Luka Doncic ve Trae Young'dan sonra çaylak kontratına oyuncu opsiyonu içeren 5 yıllık bir uzatma alan ilk NBA oyuncusu oldu.
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