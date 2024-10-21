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Aziz Yıldırım'dan Zico'nun Taraftarı Şaşkına Çeviren İfadelerine Yalanlama!

Aziz Yıldırım'dan Zico'nun Taraftarı Şaşkına Çeviren İfadelerine Yalanlama!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
21.10.2024 - 18:29

Fenerbahçe'nin eski Başkanı Aziz Yıldırım, geçtiğimiz günlerde gündem olan Arthur Zico'nun açıklamalarını yalanladı. Sarı-lacivertli kulübün başında 106 maça çıkan Brezilyalı çalıştırıcı, taraftarlarda kafa karışıklığı yaratan ifadeler kullanmıştı.

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Ne olmuştu?

Ne olmuştu?

2007-2008 sezonunda Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynatarak kulüp tarihindeki en büyük başarıya imza atan Teknik Direktör Arthur Zico, KAFA Sports'a özel bir röportaj vermişti. Zico, röportajın bir bölümünde o dönemki Sevillla maçına değinmiş ve şunları söylemişti: 

“Başkan Aziz Yıldırım, Sevilla maçının devre arasında Volkan Demirel’i oyundan almamı istedi. Ve bana oradan bir emir geldi onu çıkartmam için. Ben de onu çıkartmayacağımı söyledim. O da beni kurtardığı 3 penaltıyla korumuş oldu.”

Aziz Yıldırım, kesin bir dille yalanladı.

Aziz Yıldırım, kesin bir dille yalanladı.

Kulübün efsane başkanı, Brezilyalı yıldızın bu sözleri üzerine açıklamada bulundu. Yıldırım, Zico'nun 16 yıl sonra bunları yanlış bir şekilde dile getirmesinin anlamsız olduğunu vurgularken yaşananları anlattı.

"Amacı nedir?"

"Amacı nedir?"

'Bir Youtube kanalında eski teknik direktörümüz Arthur Zico’nun, Sevilla maçımızın devre arasında o dönem kalecimiz olan Volkan Demirel’i oyundan çıkarması talimatı verdiğim yönünde yalan beyanı yer almaktadır.

Sevilla maçının devre arasında ben, Mahmut Uslu ve Neşet Yalçın, dönemin Uefa Başkanı Platini ve Genel Sekreter yardımcısı Infantino ile, Şampiyonlar Ligi’ndeki yayın gelirlerimizin arttırılması konusunda bir toplantı yapmakla meşguldük. Devre arasında soyunma odasına gitmedim, Zico’nun söz ettiği gibi bir müdahalem olmadı. Böyle bir müdahalede bulunmuş olsaydım bunu açıkça, çekinmeden kamuoyuyla paylaşırdım. Maç bittikten sonra yönetici arkadaşlarımla birlikte soyunma odasına gittik. Zico’nun bu iddiasını 16 yıl sonra gündeme taşımasındaki amacı nedir?

Daha çok etkileşim almak adına ismimi her verdikleri röportajda kullanmayı alışkanlık haline getiren eski Brezilyalılarımıza tavsiyem, bu huylarından ivedilikle vazgeçmeleridir. Bir gün gerekirse ben de kendileriyle ilgili yaşadıklarımı kamuoyuyla paylaştığım takdirde herkes tüm gerçekleri öğrenmiş olur.'

Volkan Demirel, yıldızlaşarak Fenerbahçe'ye turu getirmişti.

Volkan Demirel, yıldızlaşarak Fenerbahçe'ye turu getirmişti.

Söz konusu karşılaşma, uzatma bölümünün ardından penaltılara gitmiş, kaleci Volkan Demirel üç penaltı kurtararak takımının adını bir üst tura yazdırmıştı.

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