Aziz Yıldırım'dan Zico'nun Taraftarı Şaşkına Çeviren İfadelerine Yalanlama!
Aziz Yıldırım'dan Zico'nun Taraftarı Şaşkına Çeviren İfadelerine Yalanlama!
Fenerbahçe'nin eski Başkanı Aziz Yıldırım, geçtiğimiz günlerde gündem olan Arthur Zico'nun açıklamalarını yalanladı. Sarı-lacivertli kulübün başında 106 maça çıkan Brezilyalı çalıştırıcı, taraftarlarda kafa karışıklığı yaratan ifadeler kullanmıştı.
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Ne olmuştu?
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Aziz Yıldırım, kesin bir dille yalanladı.
"Amacı nedir?"
Volkan Demirel, yıldızlaşarak Fenerbahçe'ye turu getirmişti.
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