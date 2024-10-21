Aziz Yıldırım'dan Zico'nun Taraftarı Şaşkına Çeviren İfadelerine Yalanlama!

2007-2008 sezonunda Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynatarak kulüp tarihindeki en büyük başarıya imza atan Teknik Direktör Arthur Zico, KAFA Sports'a özel bir röportaj vermişti. Zico, röportajın bir bölümünde o dönemki Sevillla maçına değinmiş ve şunları söylemişti:

“Başkan Aziz Yıldırım, Sevilla maçının devre arasında Volkan Demirel’i oyundan almamı istedi. Ve bana oradan bir emir geldi onu çıkartmam için. Ben de onu çıkartmayacağımı söyledim. O da beni kurtardığı 3 penaltıyla korumuş oldu.”