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Türkiye Basketbol Federasyonu, Ergin Ataman ile Yolları Ayırmaya Hazırlanıyor

Türkiye Basketbol Federasyonu, Ergin Ataman ile Yolları Ayırmaya Hazırlanıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
21.10.2024 - 10:38

Milli takım baş antrenörü Ergin Ataman ile Türkiye Basketbol Federasyonu arasında soğuk rüzgarlar esiyor. TBF, Ataman'ın hareketlerinden rahatsız olduğu için yolları ayırmaya hazırlanıyor.

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Karar Gazetesi'nden Oğulcan Çoksayar'ın haberine göre, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yönetim kurulu, Ergin Ataman'ın A Milli Takım'daki geleceğini değerlendirmek üzere bir toplantı gerçekleştirdi.

Karar Gazetesi'nden Oğulcan Çoksayar'ın haberine göre, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yönetim kurulu, Ergin Ataman'ın A Milli Takım'daki geleceğini değerlendirmek üzere bir toplantı gerçekleştirdi.

Panathinaikos - Galatasaray maçından sonra tribünlere 3-1 işareti yapan ve Fenerbahçe'nin milli takıma oyuncu göndermemesine sebep olan Ataman, TBF'yi de zor durumda buraktı.

Panathinaikos - Galatasaray maçından sonra tribünlere 3-1 işareti yapan ve Fenerbahçe'nin milli takıma oyuncu göndermemesine sebep olan Ataman, TBF'yi de zor durumda buraktı.

Ayrıca Fransa karşısında yaz aylarında alınan 96-46'lık mağlubiyet ve sonrasında Ataman'ın Sırbistan maçını iptal etmesi de TBF'nin eleştirdiği konuların başında geliyor.

Ayrıca Fransa karşısında yaz aylarında alınan 96-46'lık mağlubiyet ve sonrasında Ataman'ın Sırbistan maçını iptal etmesi de TBF'nin eleştirdiği konuların başında geliyor.

Ergin Ataman'ın 35 bin dolarlık aylığı ve henüz beklenen elle tutulur bir başarının gelmemesi de yolları ayırmak için sıralanan sebepler arasında gösteriliyor.

Ergin Ataman'ın 35 bin dolarlık aylığı ve henüz beklenen elle tutulur bir başarının gelmemesi de yolları ayırmak için sıralanan sebepler arasında gösteriliyor.

Karar Gazetesi'nin haberinde atılacak adımlar için Ankara'nın onayının beklendiği ayrılığın ardından Erdem Can'ın milli takım antrenörü yapılacağı söyleniyor.

Karar Gazetesi'nin haberinde atılacak adımlar için Ankara'nın onayının beklendiği ayrılığın ardından Erdem Can'ın milli takım antrenörü yapılacağı söyleniyor.

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