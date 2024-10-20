Ekonomist Mahfi Eğilmez, Samsunspor Beraberliğinin Ardından Fenerbahçe İçin Acı Reçeteyi Açıkladı
Ekonomist Mahfi Eğilmez, Samsunspor Beraberliğinin Ardından Fenerbahçe İçin Acı Reçeteyi Açıkladı
Fenerbahçe'nin Samsunspor'la 2-2 berabere kaldığı maçın ardından ekonomist Mahfi Eğilmez, Fenerbahçe için öneride bulundu. Eğilmez, ilginç önerisinde bile ancak ikinciliğin elde edilebileceğini söyledi.
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Samsunspor deplasmanında bırakılan iki puanın ardından Mourinho hedef haline gelmiş durumda. Taraftarların en çok eleştirdiği isim olan Portekizli'ye Mahfi Eğilmez'den de eleştiri geldi.
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Yaptığı ekonomi yorumları ve tahminleriyle geniş kitleler tarafından takip edilen Mahfi Eğilmez, Fenerbahçe için adeta acı bir reçete yayınladı.
Mahfi Eğilmez, "Mourinho'nun U20 takıma gönderilmesi" fikrini ortaya atarken çözümün de İsmail Kartal olduğunu söyledi. Ancak Eğilmez'e göre bu çözümde bile şampiyonluk hayal!
Mahfi Eğilmez'in Fenerbahçe için sunduğu öneri:
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