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Samsun'da Bırakılan 2 Puan Sonrasında Fenerbahçe Taraftarı İsyan Etti

Samsun'da Bırakılan 2 Puan Sonrasında Fenerbahçe Taraftarı İsyan Etti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
20.10.2024 - 21:17

Fenerbahçe deplasmanda Samsunspor'la 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından taraftarlar adeta isyan etti. Eleştiri oklarının hedefinde ise Mourinho ve yönetim vardı.

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Fenerbahçe iki kez öne geçtiği maçta 88.dakikada Soner Aydoğdu'nun golüne engel olamadı ve sahadan bir puanla ayrıldı.

Fenerbahçe iki kez öne geçtiği maçta 88.dakikada Soner Aydoğdu'nun golüne engel olamadı ve sahadan bir puanla ayrıldı.

Zirve yarışında büyük yara alan Fenerbahçe'de maç sonunda taraftarın tepkisi dinmek bilmedi.

Zirve yarışında büyük yara alan Fenerbahçe'de maç sonunda taraftarın tepkisi dinmek bilmedi.

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