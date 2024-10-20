Samsun'da Bırakılan 2 Puan Sonrasında Fenerbahçe Taraftarı İsyan Etti
Samsun'da Bırakılan 2 Puan Sonrasında Fenerbahçe Taraftarı İsyan Etti
Fenerbahçe deplasmanda Samsunspor'la 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından taraftarlar adeta isyan etti. Eleştiri oklarının hedefinde ise Mourinho ve yönetim vardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fenerbahçe iki kez öne geçtiği maçta 88.dakikada Soner Aydoğdu'nun golüne engel olamadı ve sahadan bir puanla ayrıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Zirve yarışında büyük yara alan Fenerbahçe'de maç sonunda taraftarın tepkisi dinmek bilmedi.
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın