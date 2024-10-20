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Fenerbahçe, Zirve Yarışında Büyük Yara Aldı Samsunspor'la Berabere Kaldı: 2-2!

Fenerbahçe, Zirve Yarışında Büyük Yara Aldı Samsunspor'la Berabere Kaldı: 2-2!

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
20.10.2024 - 21:02

Fenerbahçe zorlu geçmesi beklenen Samsunspor deplasmanında puan bıraktı. Fenerbahçe iki kez öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

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Milli aranın ardından Samsunspor'a konuk olan Fenerbahçe kritik bir puan kaybına imza attı.

Milli aranın ardından Samsunspor'a konuk olan Fenerbahçe kritik bir puan kaybına imza attı.

24.dakikada Dusan Tadic'in golüyle öne geçen Fenerbahçe ilk yarıyı da 1-0 önde kapattı.

24.dakikada Dusan Tadic'in golüyle öne geçen Fenerbahçe ilk yarıyı da 1-0 önde kapattı.

İkinci yarının henüz başında Holse'nin golüne engel olamayan Fenerbahçe oyuncu değişikliklerine gitti.

İkinci yarının henüz başında Holse'nin golüne engel olamayan Fenerbahçe oyuncu değişikliklerine gitti.

Saint-Maximin ve İrfan Can oyuna girer girmez skora etki etti ve Maximin'in golüyle Fenerbahçe bir kez daha öne geçti.

Saint-Maximin ve İrfan Can oyuna girer girmez skora etki etti ve Maximin'in golüyle Fenerbahçe bir kez daha öne geçti.

Maç bu skorla bitecek derken artan Samsunspor baskısı golü getirdi ve Soner Aydoğdu'nun golüyle Samsunspor eşitliği yakaladı.

Maç bu skorla bitecek derken artan Samsunspor baskısı golü getirdi ve Soner Aydoğdu'nun golüyle Samsunspor eşitliği yakaladı.
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Fenerbahçe mutlak üç puan parolasıyla çıktığı maçta kritik iki puan kaybederek zirve yarışında da büyük yara aldı.

Fenerbahçe mutlak üç puan parolasıyla çıktığı maçta kritik iki puan kaybederek zirve yarışında da büyük yara aldı.
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Bozkurt

San Marino Fenerbahçe'den daha fazla takımdır.

Cindirella Man

Şimdi başlarlar 😂😂😂

Kronos

Bu sefer ne zırvalayacaklar acaba :D

Darbeli Matkap

Yıllar önce Fenerin başına mourinho geçse yine fayda etmez diyordum gerçek oldu, samsunspor daha istekli taraftı, 1 puan bile iyi bu futbolla.