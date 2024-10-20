Puan Kaybından Sonra Serdar Ali Çelikler Fenerbahçe İçin Acı Tahmini Yaptı
Puan Kaybından Sonra Serdar Ali Çelikler Fenerbahçe İçin Acı Tahmini Yaptı
Fenerbahçe kritik Samsunspor deplasmanından bir puanla dönerken taraftarlar da isyan etti. Bu isyana yorumcu Serdar Ali Çelikler de katıldı.
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Deplasmanda Samsunspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe zirve yarışında büyük yara aldı. Taraftar isyan ederken yorumcuların da hedefinde Mourinho ve Ali Koç vardı.
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Yorumcu Serdar Ali Çelikler ise Fenerbahçe için "sezonun tamamlandığı" imasını yaptı. Çelikler'e göre Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimali %5'e düştü.
Çelikler, "Şampiyon olma ihtimali yüzde 5, onu da ayıp olmasın diye yüzde beş diyorum" açıklaması yaptı.
Ali Koç'u istifaya davet eden Çelikler, "Ali Koç'un istifa etmesi doğru bir karardır. Ben ne yapayım size Mourinho getirdim diyorsa da otursun tazminat konusunda anlaşsın" dedi.
Mourinho'yu da eleştiren Serdar Ali Çelikler, "Hoca da yavaş yavaş dümeni Al-Qadsiah'a kırsın. Çünkü bununla olmayacak" dedi.
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