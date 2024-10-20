Samsunspor Maçının Ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'yu Sergen Yalçın da Eleştirdi
Samsunspor Maçının Ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'yu Sergen Yalçın da Eleştirdi
Jose Mourinho'nun oynattığı futbolun yanı sıra açıklamaları da eleştiri almayı sürdürüyor. Son eleştiri ise Sergen Yalçın'dan geldi.
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Ligde Galatasaray'ın 8, Beşiktaş'ın 3 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de Jose Mourinho ağır şekilde eleştiriliyor.
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Jose Mourinho, Samsunspor maçının ardından Sergen Yalçın tarafından da ağır şekilde eleştirildi.
Sergen Yalçın, Ekol TV'de Mourinho ile ilgili gelen soruya "Yalan söylüyor" diyerek yanıt verdi. Yalçın, Mourinho'nun mutsuz olmaya hakkı olmadığını söyledi.
Sergen Yalçın, "12 saat çalışıyorum diyor, bence yalan söylüyor. 12 saat çalışsan böyle mi olur? Taktik varyasyon çalışmışlar mı acaba? Bir yerde bir hata var. Yalan söylüyor" dedi.
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