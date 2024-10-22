Kerem Aktürkoğlu, Mert Hakan Yandaş Sorusunu "Değmez" Diyerek Cevapladı
Kerem Aktürkoğlu, Mert Hakan Yandaş Sorusunu "Değmez" Diyerek Cevapladı
Portekiz ekibi Benfica'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yıldız oyuncu, Mert Hakan Yandaş ile ilgili sorulara da çok konuşulacak bir yanıt verdi.
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Mert Hakan Yandaş ve Kerem Aktürkoğlu'nun derbilerdeki gerilimi ikili farklı liglerde forma giyse bile sürüyor.
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Geçtiğimiz günlerde Kerem'in espri şeklinde söylediği "Bizimki doğru yol" lafını farklı bir noktaya çekerek yanıtlayan Mert Hakan yeni bir gerilime yol açmıştı.
Dün Kick platformunda oyun oynayarak taraftarların sorularını yanıtlayan Kerem'e bir kez daha Mert Hakan Yandaş soruldu.
Kerem, Mert Hakan'la ilgili soruları "konuşmaya değmez, atlamasınlar şimdi yine" diyerek cevapladı.
Kerem Aktürkoğlu'nun çok konuşulacak Mert Hakan Yandaş cevabı:
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