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Piyasa Değeri En Fazla Düşen İsimler İçinde Zirvede Galatasaraylı Osimhen Var

Piyasa Değeri En Fazla Düşen İsimler İçinde Zirvede Galatasaraylı Osimhen Var

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
22.10.2024 - 10:39

İspanya'nın spor gazetesi Marca, Transfermarkt verilerine dayanarak 1 Temmuz'dan bu yana en çok değer kaybeden 25 oyuncuyu listeledi.

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Transfermarkt verilerine göre hazırlanan listede piyasa değeri düşen 25 oyuncu listelendi. Bu oyuncular arasında dikkat çeken isimler olsa da şüphesiz Süper Lig için zirvedeki isim daha önemli oldu.

Transfermarkt verilerine göre hazırlanan listede piyasa değeri düşen 25 oyuncu listelendi. Bu oyuncular arasında dikkat çeken isimler olsa da şüphesiz Süper Lig için zirvedeki isim daha önemli oldu.

100 Milyon Euro piyasa değeri ile Napoli'den Galatasaray'a gelen Victor Osimhen'in değeri 75 milyon Euro'ya düştü. Bu "en büyük" düşüş olarak kayda geçti ve Nijeryalı oyuncuyu listenin tepesine taşıdı.

100 Milyon Euro piyasa değeri ile Napoli'den Galatasaray'a gelen Victor Osimhen'in değeri 75 milyon Euro'ya düştü. Bu "en büyük" düşüş olarak kayda geçti ve Nijeryalı oyuncuyu listenin tepesine taşıdı.

Milan'dan Leao ve Atletico'dan Alvarez'in değeri ise 90'dan 75 milyon Euro'ya düştü. Onları Juventus'tan Luiz izledi.

Milan'dan Leao ve Atletico'dan Alvarez'in değeri ise 90'dan 75 milyon Euro'ya düştü. Onları Juventus'tan Luiz izledi.

Dikkat çeken isimlerden biri de Barcelona'nın genç ismi ANsu Fati oldu. Fenerbahçe'nin de listesinde olduğu iddia edilen Fati'nin değeri 25 milyon Euro'dan 15 milyon Euro'ya düştü.

Dikkat çeken isimlerden biri de Barcelona'nın genç ismi ANsu Fati oldu. Fenerbahçe'nin de listesinde olduğu iddia edilen Fati'nin değeri 25 milyon Euro'dan 15 milyon Euro'ya düştü.

İlk 10 sıra ise şu şekilde oldu:

İlk 10 sıra ise şu şekilde oldu:

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