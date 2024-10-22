Piyasa Değeri En Fazla Düşen İsimler İçinde Zirvede Galatasaraylı Osimhen Var
Piyasa Değeri En Fazla Düşen İsimler İçinde Zirvede Galatasaraylı Osimhen Var
İspanya'nın spor gazetesi Marca, Transfermarkt verilerine dayanarak 1 Temmuz'dan bu yana en çok değer kaybeden 25 oyuncuyu listeledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Transfermarkt verilerine göre hazırlanan listede piyasa değeri düşen 25 oyuncu listelendi. Bu oyuncular arasında dikkat çeken isimler olsa da şüphesiz Süper Lig için zirvedeki isim daha önemli oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
100 Milyon Euro piyasa değeri ile Napoli'den Galatasaray'a gelen Victor Osimhen'in değeri 75 milyon Euro'ya düştü. Bu "en büyük" düşüş olarak kayda geçti ve Nijeryalı oyuncuyu listenin tepesine taşıdı.
Milan'dan Leao ve Atletico'dan Alvarez'in değeri ise 90'dan 75 milyon Euro'ya düştü. Onları Juventus'tan Luiz izledi.
Dikkat çeken isimlerden biri de Barcelona'nın genç ismi ANsu Fati oldu. Fenerbahçe'nin de listesinde olduğu iddia edilen Fati'nin değeri 25 milyon Euro'dan 15 milyon Euro'ya düştü.
İlk 10 sıra ise şu şekilde oldu:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın