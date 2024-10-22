Jose Mourinho'nun Akşam Menüsü İnternete Düştü: Pizzadan Vazgeçmiyor
Jose Mourinho'nun Akşam Menüsü İnternete Düştü: Pizzadan Vazgeçmiyor
Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun İstanbul'daki lüks yaşamı İngiltere basınını şaşırtmış görünüyor. Kaldığı otel, yediği yemekler üzerinden yapılan haberde Mourinho'nun rutinlerine dair de bilgiler paylaşıldı.
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Daily Mail’de yer alan habere göre, Manchester United ve Chelsea gibi takımlarda teknik direktörlük yapmış olan Jose Mourinho, İstanbul'daki Four Seasons Otel'de geceliği 44 bin 552 TL olan odasında her gün aynı yemeği yiyor.
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Fenerbahçe ile iki yıllık bir anlaşma imzalayan ve sezon başına 10 milyon İngiliz sterlin (445 milyon 481 bin TL) kazanan Mourinho, iş dışında oteldeki zamanını Adidas marka eşofman takımı giyerek ya yemekhanede ya da otelin bahçesinde geçiriyor.
Mourinho, konuklarını otele davet ederek "Evime hoş geldiniz" şeklinde şaka yapmayı da unutmuyor. Konakladığı otelde sabahları düzenli olarak yüzdüğü bir havuz da bulunuyor.
Kahvaltının ardından yüzmeyi ihmal etmeyen Mourinho, daha sonra şoförü tarafından Fenerbahçe'nin Can Bartu tesislerine götürülüyor.
Otel yemeklerinden sıkılan Mourinho, zaman zaman otelden birkaç yüz metre ötedeki Beşiktaş'taki favori dönercisine (kebapçıya) gidip orada yemeğini yiyor. Mourinho, gittiği restoranda fotoğraf çekilmemesi konusunda sıkça uyarılarda bulunuyor.
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Akşamları otelde Mourinho her zaman aynı yemekleri sipariş veriyor. Mourinho'nun menüsü şu şekilde: Tavuk çorbası, ardından margarita pizza, dondurma ve maden suyu.
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