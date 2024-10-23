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Galatasaray-Elfsborg Maçı İçin Nefesler Tutuldu: İlk 11'ler Belli Oldu

Galatasaray-Elfsborg Maçı İçin Nefesler Tutuldu: İlk 11'ler Belli Oldu

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
23.10.2024 - 16:51

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde bugün Elfsborg ile karşılaşacak. Teknik Direktör Okan Buruk'un nasıl bir dizilişle sahaya çıkacağı büyük bir merak konusuyken, karşılaşmada görev alacak ilk 11'ler belli oldu.

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Rigas maçında büyük yara alan Galatasaray, bugün saat 17.30'da İsveç temsilcisi Elfsborg'u ağırlayacak.

Rigas maçında büyük yara alan Galatasaray, bugün saat 17.30'da İsveç temsilcisi Elfsborg'u ağırlayacak.

Maça dakikalar kala iki takımın ilk 11'leri belli oldu. Galatasaray'ın üçlü savunma dizilişiyle maça çıkacak olması dikkat çekti.

Maça dakikalar kala iki takımın ilk 11'leri belli oldu. Galatasaray'ın üçlü savunma dizilişiyle maça çıkacak olması dikkat çekti.

İşte Galatasaray'ın Elfsborg maçındaki ilk 11'i👇

İşte Galatasaray'ın Elfsborg maçındaki ilk 11'i👇

Günay, Kaan, Abdülkerim, Davinson Sanchez, Torreira, Sara, Mertens, Barış Alper, Yunus Akgün, Mauro Icardi, Osimhen

Elfsborg'un ilk 11'i👇

Elfsborg'un ilk 11'i👇

Pettersson, Ibrahim, Holmen, Yegbe, Hedlund, Zeneli, Ouma, Hult, Qasem, Arber Zeneli, Baidoo

Galatasaray-Elfsborg Maçı Hangi Kanalda?

Galatasaray-Elfsborg Maçı Hangi Kanalda?

Temsilcimiz Galatasaray'ın Elfsborg'u konuk edeceği mücadele, saat 17.30'da şifresiz olarak TRT1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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Galatasaray-Elfsborg Maçının Hakemi Kim?

Galatasaray-Elfsborg Maçının Hakemi Kim?

Merakla beklenen karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Hakem Matej Jug yönetecek.

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