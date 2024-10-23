Galatasaray-Elfsborg Maçı İçin Nefesler Tutuldu: İlk 11'ler Belli Oldu
Galatasaray-Elfsborg Maçı İçin Nefesler Tutuldu: İlk 11'ler Belli Oldu
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde bugün Elfsborg ile karşılaşacak. Teknik Direktör Okan Buruk'un nasıl bir dizilişle sahaya çıkacağı büyük bir merak konusuyken, karşılaşmada görev alacak ilk 11'ler belli oldu.
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Rigas maçında büyük yara alan Galatasaray, bugün saat 17.30'da İsveç temsilcisi Elfsborg'u ağırlayacak.
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Maça dakikalar kala iki takımın ilk 11'leri belli oldu. Galatasaray'ın üçlü savunma dizilişiyle maça çıkacak olması dikkat çekti.
İşte Galatasaray'ın Elfsborg maçındaki ilk 11'i👇
Elfsborg'un ilk 11'i👇
Galatasaray-Elfsborg Maçı Hangi Kanalda?
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Galatasaray-Elfsborg Maçının Hakemi Kim?
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