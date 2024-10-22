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Galatasaray'da Yunus Akgün Instagram Paylaşımı Sebebiyle PFDK'ya Sevk Edildi

Galatasaray'da Yunus Akgün Instagram Paylaşımı Sebebiyle PFDK'ya Sevk Edildi

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
22.10.2024 - 20:30

Son dönemdeki performansıyla Galatasaray'da dikkatleri üzerine çeken Yunus Akgün, Instagram hesabından Beşiktaş'a yönelik küfürlü tezahürat paylaşmasından dolayı tedbiri olarak PFDK'ya sevk edildi.

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Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor'u 3-0 mağlup etmişti.

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor'u 3-0 mağlup etmişti.

Zafer sonrası Yunus Akgün, Instagram hesabından Beşiktaş aleyhine küfürlü bir paylaşım yapmıştı.

Zafer sonrası Yunus Akgün, Instagram hesabından Beşiktaş aleyhine küfürlü bir paylaşım yapmıştı.

Milli futbolcu, 41. maddeden tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

Milli futbolcu, 41. maddeden tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

İlgili maddeye göre, 24 yaşındaki oyuncu 2 ila 5 maç arasında men cezası alabilir.

İlgili maddeye göre, 24 yaşındaki oyuncu 2 ila 5 maç arasında men cezası alabilir.

Sarı-kırmızılılar, 28 Ekim'de Beşiktaş'ı konuk edecek.

Sarı-kırmızılılar, 28 Ekim'de Beşiktaş'ı konuk edecek.
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