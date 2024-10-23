Fenerbahçe'de Skora Katkı Yapamayan Sebastian Szymanski Taraftarların Eleştirisine İlk Kez Yanıt Verdi!

'Açıkçası futbolcuların başına gelebilecek şeyler bunlar. Bazen gol atarsınız bazen atamayabilrisiniz. Bunu sistemsel ya da hocadan kaynaklı olarak görmüyorum. Benim için gol atmak ya da atmamak çok önemli değil, önemli olan takımın kazanması. Ben bunu daha çok önemsiyorum. Asist ve goller önemli ama en önemlisi 3 puan.'