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Fenerbahçe'de Skora Katkı Yapamayan Sebastian Szymanski Taraftarların Eleştirisine İlk Kez Yanıt Verdi!

Fenerbahçe'de Skora Katkı Yapamayan Sebastian Szymanski Taraftarların Eleştirisine İlk Kez Yanıt Verdi!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
23.10.2024 - 17:46

Fenerbahçe'nin Polonyalı futbolcusu Sebastian Szymanski, skor üretememesiyle ilgili eleştirilere yanıt verdi. 25 yaşındaki oyuncu, durumun teknik direktörden ya da sistemden dolayı olmadığını belirtti.

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24 Ekim Perşembe günü Avrupa Ligi'nde İngiliz devi Manchester United'ı konuk edecek Fenerbahçe'de basın toplantısı düzenlendi.

24 Ekim Perşembe günü Avrupa Ligi'nde İngiliz devi Manchester United'ı konuk edecek Fenerbahçe'de basın toplantısı düzenlendi.
media.fenerbahce.org

Nasıl sonuçlanacağı büyük merak konusu olan karşılaşma öncesinde Teknik Direktör Jose Mourinho ile Szymanski gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Nasıl sonuçlanacağı büyük merak konusu olan karşılaşma öncesinde Teknik Direktör Jose Mourinho ile Szymanski gazetecilerin sorularını yanıtladı.
media.fenerbahce.org

Polonyalı futbolcu, gol veya asist üretememesiyle ilgili olarak sorulan bir soruya şöyle yanıt verdi:

Polonyalı futbolcu, gol veya asist üretememesiyle ilgili olarak sorulan bir soruya şöyle yanıt verdi:

'Açıkçası futbolcuların başına gelebilecek şeyler bunlar. Bazen gol atarsınız bazen atamayabilrisiniz. Bunu sistemsel ya da hocadan kaynaklı olarak görmüyorum. Benim için gol atmak ya da atmamak çok önemli değil, önemli olan takımın kazanması. Ben bunu daha çok önemsiyorum. Asist ve goller önemli ama en önemlisi 3 puan.'

Szymanski'nin bu sezonki performansı 🫢

Szymanski'nin bu sezonki performansı 🫢
  • 14 maç, 1 gol 2 asist
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