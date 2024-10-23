Fenerbahçe'de Skora Katkı Yapamayan Sebastian Szymanski Taraftarların Eleştirisine İlk Kez Yanıt Verdi!
Fenerbahçe'de Skora Katkı Yapamayan Sebastian Szymanski Taraftarların Eleştirisine İlk Kez Yanıt Verdi!
Fenerbahçe'nin Polonyalı futbolcusu Sebastian Szymanski, skor üretememesiyle ilgili eleştirilere yanıt verdi. 25 yaşındaki oyuncu, durumun teknik direktörden ya da sistemden dolayı olmadığını belirtti.
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24 Ekim Perşembe günü Avrupa Ligi'nde İngiliz devi Manchester United'ı konuk edecek Fenerbahçe'de basın toplantısı düzenlendi.
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Nasıl sonuçlanacağı büyük merak konusu olan karşılaşma öncesinde Teknik Direktör Jose Mourinho ile Szymanski gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Polonyalı futbolcu, gol veya asist üretememesiyle ilgili olarak sorulan bir soruya şöyle yanıt verdi:
Szymanski'nin bu sezonki performansı 🫢
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