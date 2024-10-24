Real Madrid'de Süre Alamayan Arda Güler'in Durumunu Dünya Devleri Takip Ediyor!

Real Madrid'de aldığı süreden dolay mutsuz olduğu iddia edilen Arda Güler'in, kış döneminde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken transfer olabileceği takımların adları da ortaya çıkmaya başladı. İspanya basınında, milli futbolcunun durumunu yakından takip eden kulüplere yer verildi.