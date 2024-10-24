Real Madrid'de Süre Alamayan Arda Güler'in Durumunu Dünya Devleri Takip Ediyor!
Real Madrid'de Süre Alamayan Arda Güler'in Durumunu Dünya Devleri Takip Ediyor!
Real Madrid'de aldığı süreden dolay mutsuz olduğu iddia edilen Arda Güler'in, kış döneminde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken transfer olabileceği takımların adları da ortaya çıkmaya başladı. İspanya basınında, milli futbolcunun durumunu yakından takip eden kulüplere yer verildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Real Madrid'de forma şansı bulmakta zorlanan Arda Güler, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fichajes'in haberine göre, Bayer Leverkusen, Arsenal ve Manchester City, genç oyuncuyu radarına almış durumda.
Almanya temsilcisi Bayer Leverkusen'in, Wirtz'in transfer olması halinde Arda Güler'i kadrosuna katmak için harekete geçeceği konuşuluyor.
Arsenal'in ise hem orta saha hem de sağ kanat için bir takviye aradığı belirtilirken, milli futbolcunun bu pozisyonlar için ideal bir aday olduğu ifade ediliyor.
Manchester City ise 19 yaşındaki futbolcuyu uzun vadeli bir yatırım olarak değerlendiriyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Arda'nın, Kevin De Bruyne'nin olası ayrılığına çözüm olabileceği ve bu boşluğu doldurabilecek potansiyele sahip olduğu düşünülüyor.
Elfatun-beyazlı formayla bu sezon 11 maça çıkan orta saha, takımına gol veya asist katkısı sağlayamadı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın