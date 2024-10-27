El Clasico'da Bu Detayı Gözden Kaçırmış Olabilirsiniz: Lamine Yamal'dan Madrid Taraftarına Ronaldo Sevinci
El Clasico'da Bu Detayı Gözden Kaçırmış Olabilirsiniz: Lamine Yamal'dan Madrid Taraftarına Ronaldo Sevinci
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LaLiga'nın 11. haftasında oynanan El Clasico'da Barcelona, ezeli rakibi Real Madrid’i deplasmanda 4-0'lık net bir skorla mağlup etti.
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Katalan devine galibiyeti getiren goller Robert Lewandowski (2), Lamine Yamal ve Raphinha’dan geldi.
Maça damga vuran isim, özellikle Ronaldo'nun ünlü gol sevincini yapan Yamal'dı.
Genç yıldız, tribünlere koştu ve "Sakin, ben buradayım" dedi.
Real Madrid taraftarına bu unutulmaz anı yaşatan Yamal, aynı zamanda attığı golle El Clasico'da gol atan en genç isim oldu.
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