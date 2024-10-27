El Clasico'da Bu Detayı Gözden Kaçırmış Olabilirsiniz: Lamine Yamal'dan Madrid Taraftarına Ronaldo Sevinci

İspanya formasıyla EURO 2024'e damga vuran Lamine Yamal, Barcelona'daki çıkışıyla da futbol dünyasının gündeminde. El Clasico'da sahne alan 17 yaşındaki futbolcu, tüm dünyanın izlediği derbide golünü attı sonrasındaysa eflatun-beyazlı taraftarları kızdıracak bir harekette bulundu.