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El Clasico'da Bu Detayı Gözden Kaçırmış Olabilirsiniz: Lamine Yamal'dan Madrid Taraftarına Ronaldo Sevinci

El Clasico'da Bu Detayı Gözden Kaçırmış Olabilirsiniz: Lamine Yamal'dan Madrid Taraftarına Ronaldo Sevinci

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Onedio İçerik Editörü
27.10.2024 - 15:51

İspanya formasıyla EURO 2024'e damga vuran Lamine Yamal, Barcelona'daki çıkışıyla da futbol dünyasının gündeminde. El Clasico'da sahne alan 17 yaşındaki futbolcu, tüm dünyanın izlediği derbide golünü attı sonrasındaysa eflatun-beyazlı taraftarları kızdıracak bir harekette bulundu.

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LaLiga'nın 11. haftasında oynanan El Clasico'da Barcelona, ezeli rakibi Real Madrid’i deplasmanda 4-0'lık net bir skorla mağlup etti.

LaLiga'nın 11. haftasında oynanan El Clasico'da Barcelona, ezeli rakibi Real Madrid’i deplasmanda 4-0'lık net bir skorla mağlup etti.

Katalan devine galibiyeti getiren goller Robert Lewandowski (2), Lamine Yamal ve Raphinha’dan geldi.

Katalan devine galibiyeti getiren goller Robert Lewandowski (2), Lamine Yamal ve Raphinha’dan geldi.

Maça damga vuran isim, özellikle Ronaldo'nun ünlü gol sevincini yapan Yamal'dı.

Maça damga vuran isim, özellikle Ronaldo'nun ünlü gol sevincini yapan Yamal'dı.

Genç yıldız, tribünlere koştu ve "Sakin, ben buradayım" dedi.

Real Madrid taraftarına bu unutulmaz anı yaşatan Yamal, aynı zamanda attığı golle El Clasico'da gol atan en genç isim oldu.

Real Madrid taraftarına bu unutulmaz anı yaşatan Yamal, aynı zamanda attığı golle El Clasico'da gol atan en genç isim oldu.

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