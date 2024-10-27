Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, Soru Sormayan Basın Mensuplarına Kızdı
Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, Soru Sormayan Basın Mensuplarına Kızdı
Gaziantep FK'nın Konyaspor'u evinde 3-1 yendiği maçın ardından basın toplantısında Selçuk İnan'ın sitemi gündem oldu. Genç teknik direktör soru sormayan gazetecilere sitem etti.
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Gaziantep FK, evinde Konyaspor'u 3-1 yendi ve bu sezon iç sahadaki galibiyetini elde etmiş oldu. Maç sonunda Selçuk İnan sitemiyle gündem oldu.
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Yayıncı kuruluşun ardından basın toplantısına katılan genç teknik direktör maç değerlendirmesi yaptı ve toplantını ikinci bölümündeki soru cevap kısmına geçildi.
Medya sorumlusunun "Sorusu olan var mı?" sorusundan sonra basın mensuplarından talep gelmedi.
Selçuk İnan da bu duruma biraz sinirlenerek "Hiç mi merak etmiyorsunuz?" diye basın mensuplarına yeni bir soru yöneltti ve toplantıyı bitirdi.
Daha önce de Çağdaş Atan, Alanyaspor'la kazandığı bir maçtan sonra soru gelmemesine "Soru yok mu arkadaşlar?" diyerek tepki göstermişti.
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