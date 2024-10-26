El Clasico'da Arda Güler Forma Giyemedi, İspanyollar, İtalyanlar, Fransızlar Ancelotti'yi Eleştirdi

Barcelona, deplasmanda Real Madrid'i 4-0 yenerken en çok eleştirilen isim Carlo Ancelotti oldu. Dört gollü mağlubiyetin yanı sıra Barça'nın muazzam futbolu ve Ancelotti'nin oyuna her müdahalesiyle daha kötüye giden Real Madrid gerçeği taraftarları çıldırttı. En çok eleştiri konusu ise Arda'nın bir dakika bile süre alamaması oldu.