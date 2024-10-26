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El Clasico'da Arda Güler Forma Giyemedi, İspanyollar, İtalyanlar, Fransızlar Ancelotti'yi Eleştirdi

El Clasico'da Arda Güler Forma Giyemedi, İspanyollar, İtalyanlar, Fransızlar Ancelotti'yi Eleştirdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
27.10.2024 - 00:36

Barcelona, deplasmanda Real Madrid'i 4-0 yenerken en çok eleştirilen isim Carlo Ancelotti oldu. Dört gollü mağlubiyetin yanı sıra Barça'nın muazzam futbolu ve Ancelotti'nin oyuna her müdahalesiyle daha kötüye giden Real Madrid gerçeği taraftarları çıldırttı. En çok eleştiri konusu ise Arda'nın bir dakika bile süre alamaması oldu.

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Lewandowski, Rafinha, Yamal... Barcelona dört gollü muazzam bir galibiyet alırken Real Madrid tarafında ise hüsran yaşandı.

Lewandowski, Rafinha, Yamal... Barcelona dört gollü muazzam bir galibiyet alırken Real Madrid tarafında ise hüsran yaşandı.

4-0'lık mağlubiyetle Ancelotti iyiden iyiye tartışılmaya başlandı. En büyük eleştiri noktalarından biri de Arda ve Endrick'e karşı tutumuydu. Taraftarlar Don Carlo'yu eleştiri yağmuruna tuttu.

4-0'lık mağlubiyetle Ancelotti iyiden iyiye tartışılmaya başlandı. En büyük eleştiri noktalarından biri de Arda ve Endrick'e karşı tutumuydu. Taraftarlar Don Carlo'yu eleştiri yağmuruna tuttu.

"Bu arada. Ancelotti'nin Arda Güler ve Endrick'i küçümsemesi üzüntü verici. Cesareti olmayan berbat bir antrenör"

"Bu arada. Ancelotti'nin Arda Güler ve Endrick'i küçümsemesi üzüntü verici. Cesareti olmayan berbat bir antrenör"
twitter.com

'Böyle iki oyuncuya sahip olup hiç oynamamanın hiçbir anlamı yok. Ve hatta bazı Real Madrid oyuncularının seviyesini görünce daha da fazlasını hak ediyorlar.'

"İkinci yarı başladığından beri ısınan ve oyuna girmesi gereken ve sonunda onu bir dakika bile oyuna almayan Ancelotti'nin Arda'ya neler yaptığından bahsetmiyorum."

"İkinci yarı başladığından beri ısınan ve oyuna girmesi gereken ve sonunda onu bir dakika bile oyuna almayan Ancelotti'nin Arda'ya neler yaptığından bahsetmiyorum."
twitter.com

Ancelotti'nin taktiksel yetersizliği dışında değişiklik hakkı 0. Biz hep "Bu maç da Arda'yı oynatmaz" diyorduk, aynısı şimdi Endrick'e oluyor. Endrick en azından 70. dakikada oyunda olmalıydı ve Arda'nın başlama şansı vardı.

Ancelotti'nin taktiksel yetersizliği dışında değişiklik hakkı 0. Biz hep "Bu maç da Arda'yı oynatmaz" diyorduk, aynısı şimdi Endrick'e oluyor. Endrick en azından 70. dakikada oyunda olmalıydı ve Arda'nın başlama şansı vardı.
twitter.com
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Cidden, eğer Arda Güler Ocak'ta ayrılmak isterse alkışlardım, Ancelotti'nin (başlamaya hazır) çocuğa yaptıkları iğrenç.

Cidden, eğer Arda Güler Ocak'ta ayrılmak isterse alkışlardım, Ancelotti'nin (başlamaya hazır) çocuğa yaptıkları iğrenç.
twitter.com

"Maç 2-0'ken Flick takımında Dani Olmo'yu alıyor. Bizde Endrick ve Arda 0 dakika süre alıyor."

"Maç 2-0'ken Flick takımında Dani Olmo'yu alıyor. Bizde Endrick ve Arda 0 dakika süre alıyor."
twitter.com

"Ancelotti'nin Arda konusunda tavrı haksız. Tüm Türkçe küfürleri hak ediyor. "

"Ancelotti'nin Arda konusunda tavrı haksız. Tüm Türkçe küfürleri hak ediyor. "
twitter.com

"Ancelotti 2024 yılında Arda Guler yerine Dani Cebellos'u oyuna alıyor."

"Ancelotti 2024 yılında Arda Guler yerine Dani Cebellos'u oyuna alıyor."
twitter.com

"Sen berbat bir hocasın"

"Sen berbat bir hocasın"
twitter.com

Yedek kulübesinde Arda Güler - Endrick var ve ilk yarının başında oyunu %100 değiştirebilirsin ama sen en iyi oyuncumuzu çıkarıyorsun ve 4 gol yiyorsun, tabii ki sen berbat bir hocasın

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