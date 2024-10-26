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Trabzonspor, 10 Kişilik Göztepe'yi Yenemedi Maçın Ardından Ağır Açıklamalar Geldi

Trabzonspor, 10 Kişilik Göztepe'yi Yenemedi Maçın Ardından Ağır Açıklamalar Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
26.10.2024 - 23:40

Trabzonspor'un İzmir'de adeta hezimete uğradığı gecenin ardından kaptan ve teknik direktörden açıklamalar art arda geldi. Uğurcan Çakır ve Şenol Güneş camiaya karşı sorumluluk alarak açıklamalarda bulundu

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Trabzonspor, Göztepe deplasmanında on kişi oynayan rakibini yenemedi. Şenol Güneş yönetimindeki Karadeniz ekibi hem üç puanı bıraktı hem de oynadığı oyunla eleştiri aldı.

Trabzonspor, Göztepe deplasmanında on kişi oynayan rakibini yenemedi. Şenol Güneş yönetimindeki Karadeniz ekibi hem üç puanı bıraktı hem de oynadığı oyunla eleştiri aldı.

Göztepe'nin dominant oyunu ile sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan bordo mavililerde hüzün hakimdi. Bu üzüntü maç sonu açıklamalarına da yansıdı.

Göztepe'nin dominant oyunu ile sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan bordo mavililerde hüzün hakimdi. Bu üzüntü maç sonu açıklamalarına da yansıdı.

Şenol Güneş, sorumluluğu üstlenerek "Sorumluluğu alıyorum ve özür diliyorum" dedi. "Söylenecek söz bulamıyorum" diyen Güneş, "Bundan daha kötü bir oyun olamaz." dedi.

Şenol Güneş, sorumluluğu üstlenerek "Sorumluluğu alıyorum ve özür diliyorum" dedi. "Söylenecek söz bulamıyorum" diyen Güneş, "Bundan daha kötü bir oyun olamaz." dedi.

Kaptan Uğurcan Çakır da maç sonu oldukça üzüntülüydü. Milli kaleci maçın ardından yayıncı kuruluşa ağır bir röporataj verdi.

Kaptan Uğurcan Çakır da maç sonu oldukça üzüntülüydü. Milli kaleci maçın ardından yayıncı kuruluşa ağır bir röporataj verdi.

Uğurcan Çakır, "Bizim adımıza ben utanç duyuyorum. Kendimizi sorgulamamız lazım. Herkes yanındaki arkadaşı için bir şey yapması lazım" dedi.

Uğurcan Çakır, "Bizim adımıza ben utanç duyuyorum. Kendimizi sorgulamamız lazım. Herkes yanındaki arkadaşı için bir şey yapması lazım" dedi.

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