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UFC Dövüşçüsü İbo Aslan Rakibini Nakavtla Yendi

UFC Dövüşçüsü İbo Aslan Rakibini Nakavtla Yendi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
26.10.2024 - 21:23

Ultimate Fighting Championship (UFC) 308'de Türk dövüşçü İbo Aslan, yine iddailı şekilde ringe çıktı. Bu büyük maçın tamamlanması saniyeler sürdü.

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Dünyanın en tehlikeli ve en popüler karma dövüş turnuvalarından biri olan UFC'de adeta İbo Aslan rüzgarı esti.

Dünyanın en tehlikeli ve en popüler karma dövüş turnuvalarından biri olan UFC'de adeta İbo Aslan rüzgarı esti.

Dünyanın en büyük karma dövüş organizasyonu olan Ultimate Fighting Championship’te (UFC) İbo Aslan, ilk müsabakasına büyük bir güvenle çıktı.

Dünyanın en büyük karma dövüş organizasyonu olan Ultimate Fighting Championship’te (UFC) İbo Aslan, ilk müsabakasına büyük bir güvenle çıktı.

Dünyanın en büyük karma dövüş organizasyonu Ultimate Fighting Championship'te (UFC) dövüşen Türk sporcu İbo Aslan, adeta tarih yazdı.

Dünyanın en büyük karma dövüş organizasyonu Ultimate Fighting Championship'te (UFC) dövüşen Türk sporcu İbo Aslan, adeta tarih yazdı.

New Jersey Atlantic City'de gerçekleşen karşılaşmada İbo Aslan, Raffael Cerqueira'yı ilk turda nakavt ederek galibiyetini elde etti. Mücadelenin ardından Aslan, "Ne mutlu Türküm diyene" şeklinde bağırdı.

New Jersey Atlantic City'de gerçekleşen karşılaşmada İbo Aslan, Raffael Cerqueira'yı ilk turda nakavt ederek galibiyetini elde etti. Mücadelenin ardından Aslan, "Ne mutlu Türküm diyene" şeklinde bağırdı.

Karşınızda Raffael Cerqueira'nın İbo Aslan'a karşı 50 saniye süren mücadelesi:

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