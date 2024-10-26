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Olimpiyat Oyunlarından Sonra Yeni Zafer: Atıcılık Milli Takımı Avrupa Şampiyonu Oldu

Olimpiyat Oyunlarından Sonra Yeni Zafer: Atıcılık Milli Takımı Avrupa Şampiyonu Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
26.10.2024 - 19:13

Milli sporcular Yusuf Dikeç ve Şimal Yılmaz, Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi Havalı Tabanca takım finalinde ev sahibi Sırbistan'ı 3-1 mağlup ederek altın madalya kazandı.

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Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi Havalı Tabanca Takım yarı finalinde yarışan milli sporcular Yusuf Dikeç, Buğra Selimzade, Şevval İlayda Tarhan ve Şimal Yılmaz tarih yazmayı başardı.

Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi Havalı Tabanca Takım yarı finalinde yarışan milli sporcular Yusuf Dikeç, Buğra Selimzade, Şevval İlayda Tarhan ve Şimal Yılmaz tarih yazmayı başardı.

Yusuf Dikeç ve Şimal Yılmaz, yarı finalde 2-2 beraberliği sağladıktan sonra Almanya ile düello maçına çıktı ve 16-2'lik galibiyetle altın madalya maçına yükselmeyi başardı.

Yusuf Dikeç ve Şimal Yılmaz, yarı finalde 2-2 beraberliği sağladıktan sonra Almanya ile düello maçına çıktı ve 16-2'lik galibiyetle altın madalya maçına yükselmeyi başardı.

Finalde Sırbistan'la karşılaşan milli sporcular, 3-1’lik skorla galip gelerek altın madalyanın sahibi oldu. Yusuf Dikeç, bu müsabakada Paris Olimpiyatları'nda yenildiği Sırp atıcı Mikec'i mağlup etti.

Finalde Sırbistan'la karşılaşan milli sporcular, 3-1’lik skorla galip gelerek altın madalyanın sahibi oldu. Yusuf Dikeç, bu müsabakada Paris Olimpiyatları'nda yenildiği Sırp atıcı Mikec'i mağlup etti.

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