Olimpiyat Oyunlarından Sonra Yeni Zafer: Atıcılık Milli Takımı Avrupa Şampiyonu Oldu
Olimpiyat Oyunlarından Sonra Yeni Zafer: Atıcılık Milli Takımı Avrupa Şampiyonu Oldu
Milli sporcular Yusuf Dikeç ve Şimal Yılmaz, Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi Havalı Tabanca takım finalinde ev sahibi Sırbistan'ı 3-1 mağlup ederek altın madalya kazandı.
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Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi Havalı Tabanca Takım yarı finalinde yarışan milli sporcular Yusuf Dikeç, Buğra Selimzade, Şevval İlayda Tarhan ve Şimal Yılmaz tarih yazmayı başardı.
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Yusuf Dikeç ve Şimal Yılmaz, yarı finalde 2-2 beraberliği sağladıktan sonra Almanya ile düello maçına çıktı ve 16-2'lik galibiyetle altın madalya maçına yükselmeyi başardı.
Finalde Sırbistan'la karşılaşan milli sporcular, 3-1’lik skorla galip gelerek altın madalyanın sahibi oldu. Yusuf Dikeç, bu müsabakada Paris Olimpiyatları'nda yenildiği Sırp atıcı Mikec'i mağlup etti.
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