Mauro Icardi'nin Sözleşmesiyle İlgili Yeni İddia Çok Konuşulacak
Mauro Icardi'nin Sözleşmesiyle İlgili Yeni İddia Çok Konuşulacak
Mauro Icardi'nin sözleşmesindeki 'jet uçuş' detayından sonra bugün gazeteci Şafak Malatya tarafından yeni bir iddia ortay atıldı.
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Mauro Icardi'nin Galatasaraylılar için ne anlama geldiğini söylemeye gerek yok. Sahada olması bile çoğu zaman bir şekilde skor yapmasına yetiyor.
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Zaman zaman düşen performansıyla soru işareti yaratsa da ne golcülüğünden bir şey kaybediyor ne de takım içindeki ağırlığından.
Son milli arada "jet uçuş hakkı" olduğu ortaya çıkan Mauro Icardi için şimdiki iddia ise olayı bambaşka bir yere çekecek gibi görünüyor.
Gazeteci Şafak Malatya'nın iddiasına göre Mauro Icardi, kendi istemediği sürece oyundan çıkmıyor ve bu durum sözleşmede yazan bir madde ile korunuyor.
Henüz Galatasaray'dan bu konuda resmi bir açıklama gelmedi ama zaman zaman Okan Buruk'a yöneltilen "geç değişiklik" eleştirileri de bu iddia doğruysa bir kez daha düşünülecek.
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